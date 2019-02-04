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本土登革熱首例現蹤 高雄市擴大疫調消毒

2019-02-04 10:26中央社 高雄4日電

受暖冬影響，今年首例本土登革熱病例高雄市現蹤，疾管署指出，這是3年來首次在2月就...
受暖冬影響，今年首例本土登革熱病例高雄市現蹤，疾管署指出，這是3年來首次在2月就出現本土登革熱疫情，呼籲民眾外出走春務必做好防蚊措施。圖為防疫人員於高雄市社區進行病媒蚊孳生源查核。圖／疾管署提供 中央社
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春節連假已經開始，但是高雄市今天發布今年以來的首起本土登革熱確診病例，個案是逾20歲的女性，仍住院治療中，所幸病情穩定無生命危險，市府疾管處展開疫調採檢及環境消毒。

疾管處發布新聞稿指出，個案住在前鎮區興邦里，她於潛伏期曾跨區支援彩券行生意，於2月1日陸續發燒、頭痛到診所就醫，2日症狀加劇改到醫院就醫，經抽血登革熱NS1快篩檢驗結果陽性。

2月3日疾病管制署檢驗確診個案是病毒型別第2型，疾管處為釐清感染來源及防堵社區疫情擴散已對她居住地及活動地、周邊社區民眾做擴大疫調及採檢，初步疫調尚未發現發燒等具登革熱疑似症狀，但衛生單位仍對個案居住及活動地周邊擴大採血釐清感染來源。

高雄市衛生局疾管處長潘炤穎告訴中央社記者，高雄市1月9日首位境外移入登革熱確診個案（感染地泰國）與這名患者都住在前鎮區興邦里，兩病例居住地距離143公尺，確診病毒型別同為第2型，疾管不排除境外移入次波傳染所致。

他說，另1月30日診所通報的前鎮區鎮昌里境外移入菲律賓籍登革熱高度疑似病例（疑似感染地菲律賓），與這個本土病也住得很近。

他說，嚴防疫情擴大蔓延，市府防疫團隊戒慎因應，不敢掉以輕心。疾管處防疫春節年假不打烊，於本土登革熱確診後就對個案居住及周邊環境做孳生源檢查及噴藥滅蚊，並呼籲民眾務必清乾容器以免孳生病媒蚊。

衛生局指出，高雄冬季溫暖高溫，加上目前東南亞國家登革熱疫情持續嚴峻、境外移入個案持續發生；此例是登革熱本土案例近年來僅見發生於疫情中斷後的2月份，顯見高雄市登革熱疫情緊張。

疾管處統計，截至目前為止，高雄市境外移入登革熱已有6例。衛生局呼籲民眾提高警覺，加強清除孳生源以避免疫情擴大。

高雄市4日發布今年以來首起本土登革熱確診病例，市府疾管處展開疫調採檢及環境消毒。...
高雄市4日發布今年以來首起本土登革熱確診病例，市府疾管處展開疫調採檢及環境消毒。圖／衛生局提供 中央社
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登革熱疫情高雄市
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