不斷更新／國道車流南下為主 高公局預測5個車多路段
（08:00更新）各國道路況大致順暢，國5南向南港系統─石碇車多，行速75公里。
今天除夕是春節假期第3天，高公局說，車流仍以南下方向為主，預估國道總延車公里為90百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.03倍。
今天相關疏導措施包括：單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。高公局預判國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，較易出現車多狀況。
連假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局規畫4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
高公局呼籲民眾多加利用公共運輸，如自行開車上路可利用 1968App 查詢即時路況及彈性調整行車時間，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意行車安全，及遵循國道分流原則：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。
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