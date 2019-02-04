大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天宜蘭及花蓮地區仍有局部大雨發生的機率。今天金門及台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，清晨4時金門持續有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

氣象局說，春節連假期間天氣變化速度快且冷暖交替頻繁，南來北往及早晚氣溫變化快，請留意最新氣象資訊適時調整穿著；今天鋒面通過及東北季風增強，明天初一東北季風影響，仍有殘留水氣，各地仍有降雨機率，外出仍須稍加留意；溫度方面，各地低溫約15至19度，不過高溫部分北台灣約在22、23度左右，感受濕涼，至於中南部及花東約24到28度，感受較為舒適。

周三至周五（6日初二至8日初四）隨著東北季風減弱，各地高溫約25至29度，低溫約16至19度，又會再度回到白天舒適溫暖、日夜溫差大的天氣型態，除東半部仍有局部短暫雨外，西半部將轉為多雲到晴的天氣。

周六、周日（9日初五、10日初六）受另一波東北季風增強及影響，北台灣再度轉有涼意，中南部及花東早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

下周一為連假結束第一天開工日（11日初七）仍受東北季風影響，北台灣稍有涼意，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴；下周二、下周三各地天氣大致舒適，日夜溫差稍大；東半部地區仍有局部短暫雨，西半部地區為多雲到晴。

氣象局提醒，除夕及初二至初四西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，另外除夕、初一東北季風影響期間沿海及離島風力偏強，行車請注意路況，春節期間離島交通往返也請留意航班資訊。