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春節走春去哪玩 18條路線報你知

2019-02-04 07:13聯合報 記者洪安怡╱即時報導

金龍山日出及雲海。圖／觀光局提供
金龍山日出及雲海。圖／觀光局提供
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今年春節連續假期長達9天，還沒決定好要去哪邊玩嗎？交通部觀光局規劃18條新春建議遊程，從東北角、北觀、參山、日月潭、阿里山、西拉雅、大鵬灣和花東縱谷等，可以到烏石港參觀蘭陽博物館進行深度知性之旅，或是沿舊草嶺隧道自行車道騎乘單車，到龍門露營親近大自然，還有到法鼓山祈福，再去金山老街泡湯，都很適合全家大小同行。

觀光局規劃今年春節建議遊程，其中東北角有兩條路線，一條是壯圍沙丘濱海深度二日遊，包含烏石港（蘭陽博物館）、大坑觀景台、頭城濱海森林公園、壯圍沙丘旅遊服務園區、永鎮濱海遊憩區；另一條是福隆濱海單車露營二日遊，包含福隆遊客中心、舊草嶺隧道自行車道（環狀線）、石城服務區、萊萊秘境、龍門露營區、龍門-鹽寮自行車道、鹽寮海濱公園、澳底海鮮街。

北觀也有兩條路線，一條是新春祈福泡湯趣二日遊，可前往情人湖公園、金山慈護宮、金山老街、獅頭山公園、金山萬里溫泉區、法鼓山佛教教育園區、北海岸海灣探索館、淺水灣；另一條是觀音凌雲桃樂絲DIY一日遊，可往觀音山林梢步道、凌雲禪寺、碧瑤山莊、桃樂絲森林。

日月潭有三條路線，可以往金龍山健行踏青、金龍山日出雲海、蓮華池生態園區；或進行生態之旅往頭社水庫健行踏青、頭社盆地濕地生態體驗、頭社農村社區體驗，還能探訪原住民部落兩日遊，往雙龍部落、迪克斯布農工藝坊、夏莎V工作坊、Tamazuan部落、地利（達瑪巒）部落、布農部落、達瑪巒文化藝術團、丹大布農部落、丹大濁水溪、瑪菲VI工作坊、潭南（諾亞方舟）天主堂及獵人的家。

阿里山也有三條路線，可以去龍仔尾茶園、小桂林小木屋、眷茶屋、太和村櫻木花道進行品茶之旅；或往滴水成金展售屋、豐山觀景台、宣帽石山、行豐吊橋、蛟龍瀑布、石盤谷步道、石鼓盤大橋、彩虹步道、豐山觀日亭、豐山樹屋進行大地漫遊；來吉部落、神話步道、勇士之家、FUZU工坊、太和村、鹿寮茶屋、太瑞茶屋、大風埕觀日峰、湖桶底茶園也可進行二日遊體驗行程。

西拉雅有兩條路線，往玉井老街、噶瑪噶居寺、南化遊客中心烏山風景區祈福嚐鮮果；烏山頭水庫、八田與一紀念園區、尖山埤江南渡假村、柳營八翁酪農區、東山老街祈福玩水。其餘像是參山、雲嘉南、茂林、大鵬灣、花東縱谷、東海岸部也都有建議行程，詳情可上觀光局官網查詢。

此外，觀光局也整理了春節期間十大壅塞路段，包含北部金瓜石、九份地區和南方澳地區；中部八卦山風景區、日月潭地區；南部阿里山地區、台17線沿線據點（布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂），屏東縣臺灣原住民文化園區；南部台9丙鯉魚潭路段、台9線卑南鄉綠色隧道路段、台11線沿線據點（三仙台、水往上流、小野柳）等，觀光局提醒民眾可搭乘台灣好行和客運，或是改找其他替代景點，避免人潮過多減損遊興。

日月潭頭社泥炭土活盆地。圖／觀光局提供
日月潭頭社泥炭土活盆地。圖／觀光局提供
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北海岸海灣探索館。圖／觀光局提供
北海岸海灣探索館。圖／觀光局提供
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情人湖公園。圖／觀光局提供
情人湖公園。圖／觀光局提供
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潭南國小。圖／觀光局提供
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頭社水庫及生態步道。圖／觀光局提供
頭社水庫及生態步道。圖／觀光局提供
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法鼓山佛教教育園區。圖／觀光局提供
法鼓山佛教教育園區。圖／觀光局提供
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布農部落壁畫巡禮。圖／觀光局提供
布農部落壁畫巡禮。圖／觀光局提供
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觀音山步道。圖／觀光局提供
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金山老街露營區
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