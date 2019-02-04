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豬年談豬對醫學的貢獻 看了吃魯肉飯怎能不感激

2019-02-04 07:12聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

李宋迷你豬。 圖/楊啟裕提供
李宋迷你豬。 圖/楊啟裕提供
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國人每人每年平均吃35到39公斤豬肉，但非洲豬瘟肆虐中國，死豬還漂到金門，倘若疫情傳進本島，未來想吃碗魯肉飯也難。其實，豬不只做為食物，還能當臨床前實驗動物進行醫學研究及器官移植，對人類貢獻匪淺，以後吃碗魯肉飯更要心存感激。

財團法人農業科技研究院動物科技組組長楊啟裕說，醫學研究所用的實驗動物最常使用小鼠、大鼠或兔子，原因是體型小且好控制。但有些研究會利用器官或系統的較接近人類的大型動物，包括狗、豬和羊進行臨床前試驗，以提供進入臨床試驗設計重要參考依據。

楊啟裕說，豬隻因心血管、消化道、皮膚及泌尿系統的生理構造與特性，和人類的器官大小、解剖結構及生理指標非常接近，1980年代初期開始被大量使用。

以藥物的毒性測試為例，在新藥進入人體臨床之前，需先篩選出毒性可能產生的劑量。楊啟裕說，雖然一般是利用小鼠或兔子測試，但針對皮膚毒性部分則會建議使用實驗豬進行評估。

另外，豬隻心臟和人類解剖構造相似，所以適合進行心血管系統試驗，國內外文獻也最多。而豬心也常被用來做為外科手術訓練，只是我國使用率較少，只有部分醫院及醫學會提供的手術訓練有在使用。

台藥物對皮膚毒性測試北榮總心臟血管外科教授施俊哲表示，使用豬心的手術訓練是趨勢，能讓年輕醫師有更多的訓練機會，不過豬隻心臟和人類心臟的手縫感還是有一點差異，仍必須由資深醫師帶著年輕醫師執刀，才能確保手術品質與病人安全。

豬皮也可當作生物敷料，覆蓋於燒燙傷的皮膚上，以阻隔感染並幫助傷口癒合。當大體皮膚不足，豬皮是另一項好選擇，只是國內尚未有符合醫療器材GMP╱QSD及ISO13485生技廠商進行製造，因此並未有上市產品。

而全球的糖尿病研究上，也不斷試著利用豬隻的胰島細胞移植到人體。楊啟裕說，目前仍有排斥及跨物種疾病風險，目前國內外學者仍在想盡辦法突破這些障礙。

什麼樣的豬才能當實驗豬？楊啟裕表示，實驗豬必須有穩定供應來源、明確遺傳背景資料、疾病監控、標準化飼養規範及良好的飼育場所等。若使用一般的養殖豬進行試驗，試驗過程中豬隻有死亡狀況時，有時無法判斷是藥物或是本身疾病所造成的。

實驗豬全球有非常多豬種，國內常用蘭嶼豬、畜試花斑豬、畜試迷彩豬、賽朗豬、李宋豬、約克夏（Yorkshire）及藍瑞斯（Landrace）。國外則常用漢福德（Hanford）、辛克萊（Sinclair）、哥廷根（Göttingen）及尤卡坦（Yucatan）。

因豬隻懷孕期需6個月，相較大小鼠約20天的懷孕期長許多，豬平均每胎產仔頭數約10到12頭，迷你豬約5到8頭，產量也相對較少。楊啟裕提醒，有實驗豬需求皆須提早半年前向國內實驗豬生產單位進行訂購，才能如期提供實驗豬進行試驗。

因動物福祉愈來愈被國際學界重視，如同其他實驗動物一樣，進行豬隻試驗機構皆應組成實驗動物照護及使用委員會或小組，以進行該機構內的實驗動物人道管理。

楊啟裕舉例，豬隻是群居動物，不可長期單獨關在一個空間，實驗結束也不能讓牠感到痛苦，必須進行人道安樂死，也不可被重複性做試驗。

也因豬隻的飼養空間大，再加上試驗操作及術後照顧的專業人才少，且每次試驗所需人力較多，所以進行豬隻試驗價格比小動物昂貴。

楊啟裕說，同樣傷口癒合試驗，若利用大小鼠進行的話，每隻約新台幣1萬元，豬隻則要10萬元。若是做心臟手術，則一頭實驗豬可能需30萬元。有不少業者原本想用實驗豬進行試驗，一聽到價格後就會縮手退縮。

目前我國有在使用實驗豬的學研單位，包括農業科技研究院動物科技研究所、農委會畜產試驗所、國家實驗研究院國家實驗動物中心、台大動物科學技術學系等，民間機構則有進階生科、麥德凱生科及豬博士動物科技公司等。

手術器官醫師
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