擔心春節急診塞爆事件重演？專家分析看這裡

2019-02-03 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



還記得2016年春節假期醫院急診大爆發？過年是流感高峰，當年急診有許多流感患者，重症患者無法順利在加護病房收治，北中南各大醫院急診塞爆，一路塞到醫院大廳，直到二二八連假後才紓解。2016年春節和今年一樣都有九天連假，擔心急診塞爆事件重演，急診醫護無不戰戰兢兢。

不過，疾管署副署長羅一鈞分析，今年和2016年情況並不相同。

他指出，2016年1月底適逢霸王級寒流，許多慢性患者發病住院，一住就住到過年，導致在急診待床的患者住不上去。

「今年也是九天連假，但這次沒有霸王級寒流。」羅一鈞說，寒流來襲會使流感威力加倍，但今年北部偶有寒流，中南部又很溫暖，年前急診也無壅塞。且經2016年教訓，公費流感疫苗也從原先3百萬劑擴增至6百萬劑。

這次賽諾菲及國光流感疫苗雖相繼出包，導致供貨短缺，全台只用了550萬劑，還有50萬劑缺口。羅一鈞說，今年接種率約二成二，仍比2016年的一成二來得高，加上民眾防疫意識提升，常備口罩在身，「影響應不大」。

台灣急診醫學會理事長、林口長庚急診醫學科主任黃集仁也說，近日天氣好，只要沒有寒流，民眾外出做好防護，流感疫情不至於大爆發。另過年大魚大肉，也提醒民眾不要吃過量，避免腸胃炎上身。