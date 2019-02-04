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治療篇／關節活化有新招

2019-02-04 00:31經濟日報 吳秉鍇

骨科醫師朱柏榮 業者／提供
骨科醫師朱柏榮 業者／提供
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現代人習慣久坐不動，尤其是上班族長期坐辦公桌前，若加上姿勢不良，很容易有關節問題，輕則會出現「喀、喀」聲，重則提早退化，誰都不想年紀輕輕就步入更換人工膝關節的最終站，骨科醫師朱柏榮因此提供三個關節治療的新趨勢，讓一雙勇健膝蓋用到百歲。

臨床上，活力得中山脊椎外科醫院醫師朱柏榮即收治一名病例，35歲的男性上班族，身形壯碩，常坐辦公室且有翹腳習慣，這一兩周來卻發現一站起來雙側膝蓋內側就會疼痛，且膝蓋沒法完全伸直，蹲下去時膝蓋還會「喀、喀」響。診斷發現，因為整天坐著不動，加上姿勢不良，因此關節提早退化。正常使用，一般人在60歲才出現退化現象。

朱柏榮進一步指出，長期坐著不動，再加上沒有運動習慣，肌力不足，身體代謝會變慢，體重增加的結果，又更加重膝蓋負擔，將導致膝蓋軟骨磨損，若不理會這些症狀，長期以往就會造成退化性關節炎。

而膝關節的問題，還包括，關節僵硬、軟骨彈性不足、肌腱發炎等，已愈來愈普遍，幾乎人人都有，差別僅在於症狀的輕重及持續時間的長短而已。

當膝關節出現問題時，朱柏榮提供三個治療的新趨勢：

一、運動治療，包括健身及鍛鍊核心肌群，以減重及增加肌力。

二、PRP組織修復生長因子注射療法，不需開刀、沒有傷口、不需住院，促進組織軟骨再生，適用於早期關節炎、韌帶損傷及早期軟骨發炎退化者，成為對抗關節退化及慢性疼痛的新觀念。

三、微創關節鏡手術，以內視鏡、小傷口，來處理膝內側皺襞磨擦症候群，清創發炎增厚的組織。術後再使用PRP組織修復生長因子注射，進行組織修復，以加速復原。

他還提供膝關節自我保健的建議：一、平時養成運動習慣，從事膝蓋無負擔的運動，例如，游泳、伸展及瑜珈等，每天做10至20分鐘。二、體重過重者適度減重，BMI（身高體重指數）維持18.5-24之間，男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分，都有助於減少關節負擔，減少膝內側皺襞磨擦。

膝關節修復
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