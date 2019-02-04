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保養篇／動一動 肩頸不再硬梆梆

2019-02-04 00:32經濟日報 吳秉鍇

胸大肌伸展運動：站姿下，手掌和前臂放在相交二牆面，身體慢慢前傾至感到緊繃，停15...
胸大肌伸展運動：站姿下，手掌和前臂放在相交二牆面，身體慢慢前傾至感到緊繃，停15-30秒，每回做五至十下。 蘇慧宜╱提供
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上班族長期操勞及拚績效，一不小心肩頸就硬梆梆不給力，專家即提醒，肩頸痠痛輕則影響工作效率及睡眠，重則會引起肌筋膜發炎，頸椎、脊椎的退化，切莫輕忽。專家並傳授三個擺脫肩頸痠痛的新趨勢，讓上班族肩頸別再硬梆梆。

活力得中山脊椎外科醫院復健室主任蘇慧宜指出，一名粉領族最近就因肩頸痠痛，來醫院求診，經醫師診斷並無特殊疾病，建議她先接受物理治療。

經過物理治療師檢查後即發現她左邊肩頸肌肉緊繃，用手按壓會有疼痛感。病患也自述說，上班時間長且久坐，下班後又缺乏運動習慣，最近常因肩頸痠痛，無法睡好覺，連帶讓上班沒精神，呵欠連連。

蘇慧宜說，類似這位粉領族的症狀，對上班族而言，愈來愈普遍，引起原因分別是久坐、姿勢固定不變及姿勢不良，如果僅是自行貼痠痛貼布或是不予理會，長此以往，可能影響到睡眠及生活作息，導致注意力無法集中及肩頸活動受限。

斜方肌伸展運動：坐姿左手握椅子，身體慢慢向右側彎，停留10秒，兩手輪替，一天三回...
斜方肌伸展運動：坐姿左手握椅子，身體慢慢向右側彎，停留10秒，兩手輪替，一天三回，每次五下。 蘇慧宜╱提供
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在治療方面上，蘇慧宜說目前有三個新趨勢：

一、專業物理治療：透過熱敷和經皮電刺激儀器以放鬆肩頸附近肌肉，再以雷射修復發炎軟組織。

二、徒手物理治療：有別於民俗療法推拿或SPA，徒手物理治療依病患疾病的根源，完全由專業物理治療師的雙手來操作，以改善關節、肌肉、筋膜、肌腱等軟組織緊繃僵硬及沾黏等衍生性問題。

三、體外震波：以體外震波儀巨大能量的波壓，可改善微細循環，促進新生血管增生，效果快速且明顯。

為增加上班族肩頸痠痛自我保健的能力，蘇慧宜也示範兩招運動，有空在家或辦公室都可以多做，有助緩解疼痛。

第一招「胸大肌伸展運動」：站姿下，雙手手掌和前臂放在相交的兩個牆面，身體慢慢前傾靠牆感到緊繃感停留15-30秒，每回做五至十下，一天三回。

第二招「斜方肌伸展運動」：坐姿下，左手握住椅子，身體慢慢向右側側彎，停10秒鐘，每回做五下，一天三回，兩手輪替。

上班族睡眠
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