健檢主要項目 男女有別

2019-02-04 00:32 經濟日報 錢政平



台灣上班族常有「工時長」、「壓力大」、「作息不正常」三大損害健康因子，雖然很多人會上健身房、慢跑、騎腳踏車，但要注意，健身不等於健康，也許有人會說我「每年都有做健康檢查」，但只做抽血、X光等基礎健檢是不夠的，隨著科技進步，透過適度的高階影像儀器，配合醫師判讀，是更科學預防疾病的有效工具，也比較能讓家人安心放心。

不過，男性跟女性的主要健檢項目不同，根據衛福部最新資料，台灣106年死亡人數中，男性為女性的1.8倍，男性前四大死亡疾病分別癌症、心臟疾病、肺炎與腦血管問題，連慢性肝病引發的死亡率都是女性的2.4倍。

男性癌症死亡率也是女性的1.57倍，男性前五大癌症死因分別為肺癌、肝癌和直腸癌、口腔癌與食道癌，其中，口腔與食道癌不但與吸菸、消化系統有關，死亡率更是女性癌症的10.9倍與16倍。這是男性比女生容易死亡的疾病。

至於女性疾病中，前四大死亡原因分別為癌症、心臟病、肺炎、糖尿病、腦血管疾病，顯示女性在慢性病管理也要多留心，女性癌症死因前五大則為肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌與胰臟癌。

在此我們可以看出，不管男女，癌症都是國人死因首位，事實上，癌症已連續36年居國人死因第一，也因此，防癌至今都是健康話題，怎麼做好癌症篩檢，等於是替自己健康做好第一道防護。

一般來說，健康檢查愈早定期執行愈好，建議最晚也要從40歲開始，但有很多人常問我：從來沒做過健檢，第一次一定要全身大檢查嗎？只做基礎的健康檢查不行嗎？

這時候，我會希望人們不要有費用上的迷思，得從更客觀的條件來分析。40歲，你可以從疾病的嚴重性與發生率來思考，處在人生的中繼點的你，如何找到CP值最高的健檢。

健康檢查的目的是早期發現疾病及疾病發生風險去避免疾病的發生，因而降低死亡率和可能帶來龐大治療成本以及對心理、家庭的重大影響。因此這時候像發生率最多的大腸癌、死亡率最高的肺癌、腦血管等慢性病造成的問題，我建議都是第一次健檢一定要篩檢的項目。

又如肺腺癌，發生原因不明，不像國外多好發於男性，國內是男女都有，也不見得發生在高齡者，國外肺腺癌多半發生在抽菸的男性，但國內女生肺腺癌患者愈來愈多，且都不抽菸。因肺腺癌治療棘手，要早期發現不能光靠X光，建議做低劑量電腦斷層（CT）篩檢。

此外，國健署提供的四癌篩檢也很重要，也是要降低重大疾病風險最高的族群發生率。比如，台灣愈來愈多乳癌發生在年輕女性，第一次健檢的女性務必注意。

國健署也推行糞便潛血篩檢，對象設定50-75歲民眾，若要大規模篩檢大腸癌，可用糞便潛血；但它有偽陰性，建議要多做幾次，若想要更準確，還是利用內視鏡，目前無痛內視鏡檢查相當成熟，受檢過程不會太難受。除了這三種癌症，肝癌有明顯特定好發族群，如B、C肝炎帶原，肝硬化者，第一次健檢一定要做B、C肝篩檢，抽個血就知道。總之，第一次健檢確實不必花大錢做全套，把一次要做的全身健檢分為三至五年完成自我健康管理的目標。

（作者是北投健康管理醫院副院長）