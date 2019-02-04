預防醫學 幫健康把關

新科技崛起，帶動健檢診斷儀器日新月異，讓許多癌症篩檢變得更精確。 北投健康管理醫院/提供 分享 facebook 12生肖中的豬向來有健康、圓滿的象徵，尤其歷經去（2018）年一波波名人癌症辭世的新聞之後，我們知道健康才是一切的根本，但很多人心中都有一個疑問：醫療科技一直在進步，名人的治療資源理當比一般人多，為何無法戰勝癌症？早期發現、早期治療，到底有沒有效？

適逢豬年新春，北投健康管理醫院影像醫學團隊負責醫師張烈賓表示，「預防勝於治療」當然是肯定的。不過他也指出，現代科技實際運用的方向，很多著墨在癌症的治療，像免疫細胞治療最近就得到諾貝爾獎，讓很多人認為好像得到癌症也沒有關係，其實不是這樣的，最有效的良藥還是「早期發現、早期治療」。

以張烈賓為主的北投健康管理醫院影像醫學團隊，是2000年第一個參與台北榮總全台首創以零輻射磁振造影（MRI）用於健康檢查的種子成員之一，將近20年來張烈賓在磁振造影的判讀案例已逾8萬件。

對於新科技崛起，帶動健檢診斷儀器日新月異，張列賓認為真的能讓許多癌症篩檢變得更精確，他舉例說，低劑量電腦斷層能針對許多癌症，揪出最早期的原位癌（長在原來位置上、還未侵犯其他組織器官）。

早期沒有科技幫忙，無法發現這些原位癌，例如肺腺癌，第一期五年存活率有70%-75%，第二期50%、第三期則不到25%、第四期只剩個位數存活率，之前都是有症狀才去檢查，那時候都已經進入較晚期了，就得花很多時間、很多錢去治療。

科技進步也帶動現代人健檢意識抬高，目前國健署有四種癌症篩檢補助，包括口腔癌、子宮頸癌、大腸癌糞便潛血、乳房攝影，最明顯就是乳癌發現，過去乳癌常是自己摸到硬塊才做檢查，以致多是第二期以上，經過好幾年篩檢後，目前在門診，70%-80%乳癌的患者都是比較早期的。

張烈賓進一步說明，一般印象中的健檢，不外乎抽血、驗尿、量血壓、X光、超音波等，現在健檢強調「科技」檢測。抽血檢驗+科技影像檢查一樣重要，兩者不互斥，結果雖不同但相輔相成。科技健檢可說是影像健檢──超音波、磁振造影(MRI)等，是看器官結構，抽血是功能性檢查，看到肝臟全貌，還要知道肝功能指數所以必須抽血檢驗。

許多人對高階檢查儀器有愈貴愈好的迷思，張烈賓提醒，重點還是在選擇「適合」特定器官或疾病的工具，才能夠達到及早發現的目的。

像是大部分的癌症雖能透過無輻射的磁振造影檢測，但如大腸癌，因為受限於腸內皺摺的構造，透過侵入但無痛的內視鏡，仍是較建議的方式。

此外，肺部有空氣，心臟會跳，就得利用運轉快速低劑量高解析電腦斷層在極短時間截取非常清晰的影像，針對不同部位檢查需求使用最適合的工具，才能有效找出潛藏在體內的健康未爆彈。

張烈賓強調，沒有100%精密篩檢的儀器。以乳房健檢為例，依據經驗，年齡低於40歲的年輕婦女如有乳癌篩檢需求，最好使用超音波；若是乳房較小或緻密，且合乎國民健康署乳房攝影條件（45歲女性兩年一次）者，最好再加上乳房超音波，可以偵測並鑑別囊狀病灶及固體腫瘤；如果作過隆乳手術者或高危險群，則建議以磁振造影(MRI) 和超音波一起檢查，可避免漏網之魚。