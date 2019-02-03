小年夜桃園機場旅客疏運順暢

2019-02-03 20:12 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



小年夜桃園機場入出境旅客人數稍降約1萬人次，航警、移民署、海關、檢疫及各航空公司值勤人員全數上線，旅客通關速度大致順暢。

桃園機場公司統計，3日小年夜桃園機場入出境及過境旅客預報人數為13萬9725人次，入出境航班738次，包括65班加班機，較2日創下超過15萬人次的歷史紀錄減少超過1萬人次。

3日桃園機場出境旅客與入境旅客都是6萬5000人次左右，相當平均。出境旅客從清晨開始湧入2座航廈，航空公司、航勤公司人員當班人員全力動員，加上第2航廈的自助托運行李櫃台啟用，以及第2航廈擴建區增加人工櫃台數量，旅客雖多仍舊能夠有效紓解。

2座航廈由航警局負責的出境安全檢查，全部20條安檢線火力全開，保全協勤人員引導，適時宣導倒水、取出電腦、脫外套、取下皮帶等旅客受檢注意事項，排隊人龍持續移動。

證照查驗櫃台前，自動通關系統消化國人通過，外籍旅客部分移民署國境事務大隊調動松山機場、基隆港及所有內勤移民官支援桃機查驗線，整體通關速度大致順暢。

入境旅客新增加非洲豬瘟高風險地區入境旅客手提行李檢查，農委會緊急採購並裝設的16台X光機2日全面啟用，大幅縮短原本人工手檢所需的時間，有效縮短入境旅客通關所需時間。