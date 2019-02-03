國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



國光、統聯原定於2019年1月調整票價，經交通部公路總局介入協調後，兩家客運業者同意凍漲至農曆過年前，讓民眾過個好年。根據業者最新公告，統聯客運及國光客運將分別在3月4日、7日起調整中、長程路線優惠時段及票價，約漲5元至40元不等。另外，過年後同樣喊漲的還有首都及葛瑪蘭客運，不過確切調整時間未定，漲幅約2到3元。

針對年後調漲，客運業者均表示，是為了反映成本，不得不做的決定，且主要針對中長程路線做調整。國光客運最近已公告將在3月7日調漲，目前共105條國道路線中，約有29條中長程路線優惠票價調漲，其中以台中朝馬站到高雄站票價漲最多，從280元變成310元，多了30元，台北搭到台南將來也需多收20元。

至於統聯客運，也在官網上說明，由於近年各項費用不斷上漲，致使客運業18項成本增加，不得已調整部份國道路線票價，將於3月4日凌晨起調整票價，各路線票價調幅約5到40元，並取消凌晨促銷優惠。考量近期油價回跌，針對調幅逾20元路線，將在3月31日前推出「限期回饋優惠」，各路線調幅約為5到20元。