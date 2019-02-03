小年夜好天氣 黃昏市場內人潮洶湧

2019-02-03 17:51 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



今天是小年夜，也是春節連續假期的第二天，全國各地陽光普照，北台灣氣溫在26度以上，中、南部達30度左右，甚至感到炎熱。

春節連假期間會有兩波東北季風影響台灣，除夕、初一因受鋒面南下影響，天氣將轉為濕涼，初二至初四天氣回穩，初五、初六又將轉為濕涼天氣型態。