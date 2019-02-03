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雞蛋荒零售市場亂喊價如血壓般飆升 史上最貴雞蛋

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雞蛋荒零售市場亂喊價如血壓般飆升 史上最貴雞蛋

2019-02-03 16:58聯合報 記者戴永華╱即時報導

年節市場大鬧雞蛋荒，除了超商限量供應，零售攤也亂喊價，每斤85元、95元、120元都有人賣，由於雞蛋是過年家家戶戶的必備食材，很多家庭主婦面對史上最貴雞蛋，買不下手超崩潰「第一次遇到120元雞蛋，竟貴成這樣！」

冬天吃火鍋的雞蛋需求高，加上過年很多家庭需要滷蛋滷肉，民眾最近上菜市場很難買到雞蛋，超商的雞蛋限購供應，馬上被搶光。原本每斤20、30元雞蛋，上月已經漲到40幾元，還不見得買得到，今天年節前的零售市場亂喊價，每斤85元、95元都有人賣，最貴一斤120元。

雞蛋批發商表示，市場真的缺蛋，每箱雞蛋從680元漲到860元，之後可能還會漲到1000元。部分超商的雞蛋是日前進貨，價格仍在40、50元之間，零售攤反映市場波動的蛋價比較高。

「史上最貴雞蛋」，家庭主婦驚呼，第一次遇到雞蛋貴成這樣，不過也有人說「蛋是又何奈，心如刀割也得買」;網友抱怨，「之前搶衛生紙、現在搶雞蛋，這到底怎麼了？」「政府不是說會降價嗎？怎麼一直漲上去」、「沒有買不到蛋啦，貴的還是有，是價格問題」。

對於每斤衝破百元的史上最貴雞蛋，也有蛋行同業私下透露，他們白蛋一斤賣45元、黃蛋賣65元，已經是很不錯的價格了，「難道也要跟著漲？」懷疑有人趁機哄抬價格。

最近蛋價飆漲，菜市場一斤雞蛋85、95、120元都有人賣，價格十分混亂。記者戴永...
最近蛋價飆漲，菜市場一斤雞蛋85、95、120元都有人賣，價格十分混亂。記者戴永華/攝影
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最近蛋價飆漲，菜市場一斤雞蛋85、95、120元都有人賣，價格十分混亂。記者戴永...
最近蛋價飆漲，菜市場一斤雞蛋85、95、120元都有人賣，價格十分混亂。記者戴永華/攝影
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過年市場出現「雞蛋荒」，買不到價格便宜的雞蛋。記者戴永華/攝影
過年市場出現「雞蛋荒」，買不到價格便宜的雞蛋。記者戴永華/攝影
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雞蛋超商火鍋
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