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剪春花、遊戲集章 春節到博物館邊學邊玩

2019-02-03 16:22聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

春節連假開跑，多所博物館也祭出應景活動，鼓勵全家人寓教於樂，包括國立臺灣史前博物館推出「豬事如意在史前」活動，以高階影像與光學感測互動裝置，重現人類過去歷程。臺灣歷史博物館也推出「年菜特訓班」、「除舊迎新、剪春花」等活動，教孩子認識傳統節慶；臺灣文學館則結合智慧載具APP，邀孩子找線索玩遊戲集章。

春節期間，全家人不妨一同參與博物館活動，頗具教育意義。國立臺灣史前文化博物館（康樂本館、卑南遺址公園）在2月6日（星期三，春節初二）起開館迎賓，並於2月6、7日（初二、三）推出「豬事如意在史前」活動。透過常設展的智慧互動展示、展廳中庭互動光雕，帶觀眾從史前穿越到現代，並認識多元族群特色與文化。

史前館康樂本館於今年在展廳巨型蛇紋岩探坑中庭新設國內首座室內光雕劇場，以高階影像融接系統與光學感測互動裝置及8聲道音響系統，配合聲效雕塑空間，同時與巨型玉玦造景共同展演歷時萬年，跨越時空的人類活動歷程。2月6、7日（初二、三）到「豬市如意」攤位，還可體驗彩繪洞洞豬、手作軟陶珠及薏米珠串飾等活動，參與民眾即可參加摸彩。

臺灣歷史博物館春節期間也設計一系列的特別活動，包括2月6日到10日（初二至初六），在兒童廳舉辦「除舊迎新：DIY親子甩報趣」活動，時間為上午10點半，教導兒童透過「紙會報」摺紙活動，甩掉過往陋習。下午2點半起則有「剪春花留好話」活動，有興趣的民眾，可在活動當天購票後至展示教育大樓1樓服務臺報名，額滿為止。

此外，為使民眾在新年入館討個好采頭，臺史博還特別邀請算命仙，於2月6日到9日（初二至初五），民眾購票入館後，在8號門開放問事。臺史博也限時推出108年獨家福袋，內容包括精選高人氣及獨家紀念款文創品。

臺灣文學館也在寒假期間（1月19日至2月10日）推出「手機導遊APP全館集章活動」。民眾只要下載蹦世界APP，搜尋「國立臺灣文學館」進入導覽包，並依照頁面提示，發掘「臺南」與「文學」之間隱藏的秘密，找出臺南密碼及分散在館內各處的隱藏地點並感應集章，就算完成任務，遊戲全程共有7個章，集滿4個章即可兌換獎勵。

除了手機集章遊戲，臺文館一樓藝文大廳還設置「太空霓虹—閱讀楊逵藝術裝置」，引自楊逵作品〈壓不扁的玫瑰花〉（原題〈春光關不住〉）。另也發送「年年春暖」明信片，今年摘錄楊逵名句，鼓勵大家在嶄新一年如壓不扁的玫瑰花，努力綻放。

開館時間至臺文館、齊東詩舍服務台，手機秀出分享藝術裝置的畫面，就贈送明信片1張，並提供臺灣境內免費郵寄服務（平信）。每日限量，送完為止，每人限領、限寄1張。臺文館與齊東詩舍發送時間2月1日至2月3日、2月7日（年初三）至2月10日（年初六），臺文館2月6日（年初二）再加碼發送88張。

國立台灣工藝研究發展中心則推出「喜樂豬藝起迎新年」特別活動，自2月6日到9日（初二至初五）上午9點到下午5點半，民眾現場拍照3張打卡即可獲限量喜樂豬帆布包，另參加照片按讚競賽，還有機會贏得豐富獎品。現場規劃有「樂樂豬書屋」、「豬猴報喜小屋」、「豬福神宮」、「豬事如意許願池」等豬年應景佈置，讓民眾欣賞工藝之美。

臺灣博物館春節期間為每周一、除夕及春節初一休館。開放時間為每周二至周日上午9點半起到下午5點。民眾購票可一次參觀臺博館本館及土銀展示館。

工藝中心豬年推出各式小豬DIY工藝品。圖／取自工藝中心官網
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春節期間，臺文館限時發送年年春暖明信片。圖／取自臺文館官網
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