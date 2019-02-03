故宮與義大利司合作 拚人氣犧尊版跳跳馬布置南院

2019-02-03 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣故宮南院遊客少，被觀光局列為建議春節出遊，防塞車掃興的替代景點， 院方拚春節人氣，吸引遊客，強打展覽：赤壁及三國群英形象主題特展，展覽大廳今天換新裝，院方巧思穿越時空，以「戰國中期嵌孔雀石綠松石犧尊」為發想，與義大利Rody公司合作「犧尊版跳跳馬」，成群犧尊版跳跳馬置放大廳，可愛萌樣吸睛。

故宮統計，南院從105年140萬參觀人次，掉到107年76萬人，幾乎折半，為迎接己亥年，故宮南院大廳換新裝，春節期間，天天開館，除夕上午9點到下午4點，初一至初六上午9點到下午5點，強打展覽包括赤壁及三國群英形象特展； 穿上亞洲：織物的交流與想像；花事閑情：品味花器與生活特展。

規劃走春活動，初一至初六有故宮亞洲新年市集，新春下午茶表演活動，一騎絕塵：RODY跳跳馬騎射大賽；「人中呂布，馬中赤兔」，一樓「赤壁與三國群英形象特展」正夯，院方以「花事‧閑情─品味花器與生活特展」，展出的「戰國中期嵌孔雀石綠松石犧尊」為發想，與義大利Rody公司合作「犧尊版跳跳馬」。

青銅犧尊，是距今約2300年時，戰國中、晚期作品。殷人以酒文化著名，他們有各式各樣的青銅酒器，「尊」屬於盛酒器，有圓的、方的等不同造型，「犧尊」就是犧牛造型的酒器。