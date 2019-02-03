千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



年夜飯是春節重頭戲 ，但目前「終結剩食」意識抬頭，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈家中的年夜菜與一般家戶不同，不以澎湃的食物表達愛意，提倡適量就好，所以年夜飯採「配給制」，過年不留剩菜，不僅減少廚餘，也能避免吃剩菜導致食物中毒。譚敦慈呼籲，年菜別衝量，買得好、吃得巧，更值得回味。

大魚大肉不再是農曆年節專屬，尾牙過後，就是春節，多數民眾從一月中旬到春節，肚子都一直呈現「過飽」的狀態，根據衛福部國健署統計，每年過年每人體重平均增加1到3公斤。

譚敦慈說，沿襲過去，許多人還是認為春節就是要餐餐澎湃，象徵新年豐收，但大部分台灣人營養過剩，年節飲食經常高油、高鹽、高糖，不僅造成肥胖，對於三高患者更是極大負擔，媽媽則常被迫扮演撿吃剩菜剩飯的角色，也不利媽媽的健康。

譚敦慈每年過年年菜採買花費都不高，多在千元解決，她認為買得多，不如買得好，很多家庭主婦的冰箱裡，常冰著去年採買的年菜，至今都還沒吃完，不只食材已經不新鮮，也造成浪費。

台灣採買方便，城市內24小時超市很多，她將「保存食材」的責任交給超市，要吃多少就買多少，別讓家中冰箱堆得滿坑滿谷，冰箱若是冰超過7成以上的物品，冰箱內失去對流流暢度，冰箱溫度無法維持，食材也可能因保存溫度不足，增加細菌滋生的機率。

過去常見年夜飯吃不完，吃了一次又一次，主婦們捨不得倒掉，重新加熱又加新的食材進去，愈煮愈大鍋。譚敦慈說，若要加食材下去再煮，建議把原本的湯倒掉，僅留下食材再重新烹調，新增食材建議適量就好，以免又成了剩菜。

反覆烹煮，原本鍋內的油、鹽分不斷累積，特別是肉類，肉類不斷加熱擔心有「氧化膽固醇」，增加心血管疾病機率。譚敦慈建議，若一定要再烹煮，建議重複加熱的肉類搭配新鮮蔬菜，新鮮蔬菜有抗氧化效果，可減少一些身體負擔。

「長年菜」是經常重複加熱的年菜，很多家庭甚至連吃一個禮拜。譚敦慈提醒，多數蔬菜栽種採用氮肥，深綠色蔬菜重複加熱會有產生硝酸鹽的疑慮，建議長年菜料理前先汆燙，之後盡量一次吃完，不要加熱又加熱。

譚敦慈說，她家的年夜飯，通常煮10人份，菜煮不到10道，菜色主要以一種紅肉多種菜，搭配魚豆蛋。她分享兩道年節一定會吃的菜色。

第一道是蔬菜蝦，每人配給一隻大蝦，汆燙後挑腸，蝦先擺盤，醬汁則準備適量的洋蔥、番茄，拌炒煮到糊化後，加上適量的鹽與糖，淋在燙好的蝦子上，搭上香菜就完成。

第二道是水果雞，購買一隻雞腿，取代全雞，蒸過後，將腿肉摘下剝成絲，加上蒜頭、蔥拌一下，另外準備白蘿蔔，切絲後用鹽巴醃過，擠掉苦水，放入鍋內加熱，加上香油、辣椒、鹽巴，同時把稍早拌過的雞絲加入拌炒，最後加上蘋果絲，簡單拌一下，即可上菜。

有些家庭在春節喝些小酒，參照國健署的建議，無論男女，每周不要超過14個單位，等於5杯250毫升酒精濃度為11％的紅酒，或是5罐600毫升酒精濃度為4.5%的罐裝啤酒，最好分散3天以上飲用。

●適量就好 美味更回味

譚敦慈說，年菜改為配給制後，也增加孩子回味年菜，她的姊姊過去曾誇獎媽媽煮的一道炒米粉很好吃，下次返家時，媽媽一次煮了兩大盤，吃到她怕，姊姊再也不愛吃炒米粉。「好味道適量就好，過量就變得不好吃了」，不過，馬上調整年菜分量，得挑戰傳統觀念，難以一蹴可幾，建議跟家人溝通後，慢慢調整。