「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣著名私人美術館、唯一當代寫實美術館「毓繡美術館」館長、畫家李足新，2月2日早上不幸癌逝，享年53歲。毓繡美術館表示，也已遠離病痛，到另一個更廣闊的世界揮灑藝術，將於6月1日至10月6日在毓繡美術館舉辦李足新的個展。

毓繡美術館也表示，美術館仍會繼續營運，展覽規畫都已安排好，各個部門都會依照計畫正常運作。

李足新1966 年生於新北市土城市，1994年獲美國密蘇里州芳邦大學藝術研究碩士，現任清華大學藝術與設計系所專任教授，也是國立台灣美術館作品典藏委員，曾任全國美展評審委員、奇美藝術獎評審委員 。他醉心當代寫實藝術30多年，創作、策展且研究理論，也是擁有「山中傳奇」之譽的毓繡美術館推手。

李足新曾受訪表示，毓繡美術館源於企業家侯英蓂的夫人葉毓繡熱愛藝術，向他學油畫多年，2011年起在丈夫支持下，在新竹教育大學設「毓繡藝術空間」推動藝術教育，2014年又在他建議下，決定蓋美術館。美術館後來相中南投九九峰山下建立，環境清幽美麗，館名取自葉毓繡之名。

李足新當時說，美術館蓋到一半時，他忽然發現罹癌，震驚之後，他定下心來，決定繼續努力：「藝術教育是下水道工程，是看不到的東西，我有這機會、這位置可做一些事，一定要把種子灑下去。」美術館開放後，他抱病持續邀偏鄉學校學生來看展，歡迎對方就地把美術館當美術教室上課，合作30餘校。

在推動藝術教育、展覽、典藏外，李足新在建館四年期間，也在所在的平林社區推動巷弄美學，希望帶動社區發展。館方還規畫研究室，蒐集台灣1960年以後的寫實藝術相關論述與藝術家畫冊，提供學者及有興趣的民眾進館研究，讓更多人了解台灣寫實藝術的發展脈絡。