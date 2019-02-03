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搭高鐵台中到桃園無人讓座 支架女：善良人出張嘴而已

為獨老送熱湯 溫馨廚房暖胃也暖心

2019-02-03 14:06中央社 苗栗縣3日電

溫馨廚房送暖1苗栗三義一群青少年志工組成「溫馨廚房」，定期為獨居老人熬湯送餐，原始初衷是為弱勢長輩增添營養補給，更深意義在陪伴與支持，一盅熱湯，為孤寂的社會角落傳遞一股暖流。

冷氣團報到的週末早晨，陽光露臉仍擋不住隨風襲來的陣陣寒意，當許多人還留戀在溫暖被窩中，一群年僅十幾歲的國中生，已在基督教三義長老教會廚房忙進忙出，把剛烹煮好的鹿茸藥膳排骨湯，逐一分裝進保溫提鍋。

過程中，這群青春期的孩子不時討論、相互提醒「小心燙」「這鍋湯太滿」「肉要不要再加兩塊？」當一切準備就緒，配送組成員隨即接手，騎著腳踏車，分頭將熱騰騰的愛心湯，宅配送到鄉內25名獨居長輩家中。

獨居在三義鄉勝興村的曾姓老翁，獨居又中風，每個月最期待孩子們前來送湯的星期六，對溫馨廚房的愛心服務有著滿滿感動，他說，平日裡總是孤獨一人，想不到這群孩子願意為他熬湯、陪他聊天，實在很好、很難得，「冬天喝了他們的湯，最是溫暖」，有時作夢都想到他們。

老翁臉上揚起了笑容，內心想必正如照在身上的冬陽那般溫暖而窩心。

「溫馨廚房」成立於102年夏天，創辦人是當時三義高中學生「高興」，他自小常跟著父親高景鳴、母親曾淑敏從事志願服務工作，耳濡目染樂於助人、公益服務。國中畢業那年暑假，他完成一趟單車環島挑戰，適逢基督教三義長老教會發起「真心有夢計畫」，鼓勵在地青少年提案做對家鄉有意義的事，高興便運用自己興趣及國中餐飲技藝學程專長，提案申請獲得第一筆資助，成立「溫馨廚房」，每月2次，利用隔週六上午為獨居、困苦長輩送湯。

高興的起心動念很單純，也很實際。有感於許多弱勢家庭獲得外界捐助物資多半是耐久保存的罐頭、泡麵等乾糧，他心裡總想「阿公阿婆已經營養不良，大人怎麼還送這些？」於是萌生「煲湯」念頭，以好入口、易吸收的湯品「替老人家補給營養」。

當時他找了同樣就讀三義高中觀光餐飲科的好友吳丞唐，開啟「溫馨廚房」運作，從食材採買、清洗、烹調熬煮到配送，全由兩個大男孩在自家廚房裡搞定，就以在地居住的雙湖、雙潭兩村6位獨居長輩開始服務。

現已就讀大三的高興記憶猶新，第一次煮了香菇雞湯送到長輩家中，「阿公笑得很可愛，那笑容感覺很真實，是發自內心的開心」。

「送湯不是基於可憐、同情，而是一份陪伴和祝福」高興說，志工們每次造訪，不只送熱騰騰的養生湯，也會幫忙量血壓、帶些水果，跟阿公阿婆聊聊天，關心他們的生活起居，「就像朋友一樣」，長輩有其他需求，大家也會儘量幫忙協助，自己也從中獲得不少回饋與成長。

高興指出，當第一次有服務的長輩離世時，他感到非常難過，像是送走一位親人，也意識到，做獨居長輩志願服務這條路，就是在陪他們走人生最後一段路，「在他們抵達人生終點之前，能有段快樂時光、有一份盼望；在我們還來得及的時候，盡力陪伴」。

「溫馨廚房」不只暖胃，更暖心，如今已邁入第6年，吸引更多青年志工加入，更以同樣模式在全台各地開拓據點，持續在社會各角落擴散這份愛與溫暖。

獨居老人愛心冷氣團
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