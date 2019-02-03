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松山機場棄置箱豬肉乾 檢出非洲豬瘟病毒

2019-02-03 13:46聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天表示，松山機場檢疫站日前於棄置箱發現豬肉乾製品，經檢測確認驗出2例非洲豬瘟病毒基因，顯示旅客從中國大陸攜帶豬肉產品到台灣，傳播非洲豬瘟的風險極高，所幸及時防堵，以免發生傳染。防檢局強調，春節假期邊境檢疫仍不鬆懈，將加派人力，針對來自高風險地區旅客進行手提行李檢查。

去年8月，中國大陸爆發非洲豬瘟後，台灣邊境防疫隨即進入警戒狀態，為避免旅客攜帶豬肉製品來台，成為病毒傳染隱憂，政府也祭出重罰，違規者需當場繳清新台幣20萬元罰鍰，否則將被拒絕入境。

防檢局今天發布新聞稿表示，今年1月23、24日，基隆分局松山機場檢疫站於棄置箱收集到豬肉乾製品，根據產品標示，其中1件為中國大陸江蘇省生產，另1件則無標示生產地。這2件樣本在1月31日經畜衛所定序確認後，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達百分百，是至今檢出非洲豬瘟第19例及第20例陽性案例。

防檢局表示，春節假期邊境檢疫仍不鬆懈，防檢局將增派人力配合關務署、航警局執行勤務，針對來自高風險地區旅客的手提行李進行檢查，同時畜衛所也將持續檢驗邊境採集的樣品。提醒旅客，春節期間出國旅遊返國或來台探親，切勿違規攜帶肉品入境，避免引發疫病風險，也以免挨罰。

農委會主委陳吉仲日前表示，近來中國旅客攜帶肉品來台已顯著減少，顯示防疫出現成效。根據移民署、關務署、航警局、防檢局等單位跨部會討論分析，違規件數下降原因包含20萬元罰款、未繳清需直接出境等裁罰生效，此外，國內各家航空公司的出境櫃台都有宣導單，防疫措施透過此傳遞至中國。

為避免中國非洲豬瘟疫情在台爆發，春節假期邊境檢疫仍不鬆懈，並加派人力檢查。本報資...
為避免中國非洲豬瘟疫情在台爆發，春節假期邊境檢疫仍不鬆懈，並加派人力檢查。本報資料照
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