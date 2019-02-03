北市聯醫流感群聚事件告一段落 接觸者解除追蹤

2019-02-03 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台北市立聯合醫院和平院區日前爆發病人及護理師15人群聚感染A型流感，其中有2人併發重症死亡。不過經監測追蹤，截至昨天（2日）未出現新發病個案，衛福部疾管署研判群聚感染事件已告一段落，宣布相關接觸者全數解除追蹤。

不過，據監測資料顯示，2016年至2018年的春節期間（除夕至初五）急診類流感就診人次，分別為5萬6936人、2萬5278人及3萬9057人，明顯比非春節期間的每周人次1萬3000人來得多。

至於本次流感季，自去年10月1日計算至2月1日止，已累計406例流感併發重症案例，其中有34人死亡。疾管署表示，因這波流感疫情以H1N1病毒為主，較易讓幼兒感染者引發腦炎，具3成死亡率。

疾管署提醒，民眾春節出遊，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀，可利用疾管署「流感防治一網通」查詢鄰近診所就醫，並盡量在家休息。

民眾倘若出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速至大醫院就醫，可透過「全民健保行動快易通APP」、免付費服務專線（0800-030-598）及健保署網站查詢特約醫療院所開診時段。

此外，疾管署前天（1日）接獲中國大陸通知新增1例H9N2流感病例，該個案為湖南省常德市一名2歲男童，去年11月27日發病。

疾管署說，雖然男童病情輕微，無明確活禽暴露史，但基於當地可能具環境暴露感染禽流感風險，即日起提升湖南省旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

疾管署提醒，即將前往中國大陸旅遊及探親的民眾，為預防新型A型流感，應遵守「5要6不」原則，若有相關問題，可上該署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

●「5要6不」原則之5要：

1.禽肉及蛋要熟食

2.要以肥皂澈底洗手

3.出現症狀要戴口罩速就醫

4.與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗

5.要均衡飲食及適當運動

●「5要6不」原則之6不：

1.不生食禽鳥蛋類或製品

2.不走私及購買來路不明禽鳥肉品

3.不接觸或餵食候鳥及禽鳥

4.不野放及隨意丟棄禽鳥

5.不將飼養禽鳥與其他禽畜混居

6.不去空氣不流通或人潮擁擠的場所