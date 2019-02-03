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「他們取笑我房子！」一句話引發丁松青改變清泉部落

2019-02-03 13:44聯合報 記者何定照╱即時報導

深耕新竹五峰鄉清泉部落40餘年的美籍神父丁松青，早年以作家三毛協助翻譯的《清泉故事》等著稱，服務心路賺人熱淚又趣味橫生。去年他出版《從此山到彼山》（大塊），從2014年赴故鄉黎巴嫩山村尋找外祖父母方的親人，寫到在台服務的點點滴滴，既是家族史，也是回憶錄，章章感人至深。

像他寫如何教部落小孩畫圖、發起「一家一花園」活動、把廢棄老屋翻修成青年中心，再進一步率部落製作彩繪玻璃來翻修清泉老街……讓讀者驚訝這深山部落，醞釀這麼多自發性的奮鬥故事。書中並回憶他前年過世的哥哥丁松筠，兄弟倆無私為台奉獻，溫馨動人，春節讀來最好。

以下摘自〈我的房子，你的房子〉一章：

我在清泉的一個好朋友有酗酒問題。米酒毀了他的健康，也帶來很多其他問題。

有一天，我單刀直入的問這位朋友：「你為什麼要喝酒？」

他馬上回答：「因為大家看不起我。」

「大家為什麼看不起你？」

「他們說我的房子不好。他們取笑我的房子。」

確實沒錯，我朋友的房子又小又破，屋況不佳。我不知道他為什麼不把房子修理得好一點。

「沒錢。」是他的答案。

「錢！」我大叫，「你不需要很多錢。你只需要幾桶油漆，還有……一點怒火！」

這是我和朋友之間的差別。我看到家裡有什麼東西壞了，就試著把它修好。有時候我很生氣，竟然有這麼多東西要修。但這把怒火只讓我更努力做事，好把問題給解決掉。我的朋友用酗酒來掩蓋他的憤怒，但他酗酒的同時，房子還是一樣破破爛爛。

所以我告訴他：「把房子漆一漆。明天開始。如果你想要我幫忙的話，我會幫你。不過記得，房子就是你！」

我認識的人當中，不是只有我朋友的房子沒有粉刷、黯然失色。我一想到自己部落裡有這麼多房屋都破破爛爛的，就非常生氣。我知道自己是部落的一部分，這些房子也是我的一部分。他們的房子就是我的房子，我的房子也是他們的房子。我的怒火讓我展開行動。我發起了油漆計畫，一年內，部落裡有超過50間房屋得到粉刷和修繕。我朋友的房子是第一間。

想要粉刷清泉房屋的念頭，幾乎百分之百來自我的童年心願，我想要好好粉刷爸爸生前買下的房子，我在這間房子從5歲住到18歲，直到我離家前往耶穌會修院為止；這間房子也是我一直無法完全粉刷好的房子……

（中略）

開始粉刷和修理清泉的房子時，這些回憶湧上心頭。就跟童年時代一樣，這些工作帶來挫折，但也帶來歡樂。要不是有義工團體的幫忙，油漆計畫絕對無法完成；很多義工都是學生，他們來部落幫忙我們。義工和屋主一起工作，很多人以前從來沒有刷過油漆。看這些年輕人這麼熱情的參與油漆計畫，真是開心無比；但看到油漆塗錯地方─像是塗到電線杆、人行道，還有學生自己的衣服上─真是難過。當然，一樣又出現了漆不到房屋牆壁高處的挫折─即使爬上梯子也漆不到─讓我想到年輕時的類似處境。

不過，一切大功告成後，清泉的房子看起來美極了─就像我家油漆過後的老房子一樣。

或許等我老到再也無法工作的時候，晚上我會躺在床上，回想部落裡一間間屋子，讓我的思緒徘徊在每一面粉刷完畢的牆壁，記住它們的顏色，也看看住在屋裡的可愛人們。那時我會明瞭我們完成了值得引以為傲的事─事情雖小，卻見偉大：我們漆好了自己的房子。

《從此山到彼山》中，丁松青神父（左）與已逝的哥哥丁松筠神父。圖／大塊出版提供
《從此山到彼山》中，丁松青神父（左）與已逝的哥哥丁松筠神父。圖／大塊出版提供
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《從此山到彼山》。圖／大塊文化提供
《從此山到彼山》。圖／大塊文化提供
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《從此山到彼山》中，丁松青神父做的彩繪玻璃。圖／大塊出版提供
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義工老屋
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