2018十大網路用語 還在講cool 那你就不skr

2019-02-03 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



網路用語不斷推陳出新，由於這些流行語沒有正式「官宣」，因此要立刻跟上流行絕對不能「佛系」，必須時時刻刻緊盯網路流行文化，因此如果都能跟上，那真的要讓人「skr」了，但就算跟不上也不用「涼涼」，因為「我的小老弟」看完這篇報導，一樣能在網路上「幹大事」。

根據《網路溫度計》的統計，2018台灣十大網路用語分別為，依次是母湯、怪怪的、涼涼、skr、幹大事、厲害了我的國、要打去練舞室打、確認過眼神、我的小老弟、隱形XX人口。

大陸國家語言資源監研中心日前也發布了2018大陸十大網路用語，分別為錦鯉、槓精、skr、佛系、確認過眼神、官宣、C位、土味情話、皮一下、燃燒我的卡路里。

從二項調查中可以，skr、確認過眼神同樣在兩岸網友網路用語引發熱潮，最大的關鍵還是流行音樂文化所帶動。skr最早是因為大陸男星吳亦凡在《中國新說唱》中，用語skr一詞來誇讚打從心底佩服某人；確認過眼神則是因為歌手林俊傑「醉赤壁」的歌詞，被網友拿來用以在確認過眼神後接上想吐槽的一句話。

從調查中也可以發現，除了skr外，台灣網友愛用的涼涼、厲害了我的國、我的小老弟等用語，其實也受到大陸影響。涼涼一詞出自陸劇《三生三世十里桃花》的片尾曲《涼涼》，網友用以表達自己的絕望感；我的小老弟則是出自《中國新說唱》中導師熱狗鼓勵參賽選手的魔咒，後來衍伸出「我的小老弟，你怎麼回事？」系列梗圖。