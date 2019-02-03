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機師工會蒐集施壓錄音 華航：願繼續協商

2019-02-03 12:36聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

機師工會與華航糾紛愈演愈烈，桃園市機師職業工會今發出聲明，指控華航動作不斷，施壓會員試圖干擾罷工行動、要求表態。工會表示，已開始蒐集施壓錄音，進入法律程序時將有實證控訴資方。華航則表示，秉持溝通誠意，願意隨時與工會繼續溝通協商。

工會表示，近日華航機隊主管一一電話詢問「是否為會員」、「支持罷工還是支持公司」，要求會員表態；華航也要求於1月31日至2月11日春節期間，請病假的組員需提供醫師診斷證明，交給機隊辦公室銷假；告知會員主張罷工支援同意書不會因為再簽了工會的宣告書而失效，單由理監事決定罷工執行日在法律上是無效的。

針對以上情況，工會今天發出三點聲明，要求資方勿再以主管或人情壓力施壓，工會已開始請華航會員搜集資方施壓錄音，並勇敢說出「我支持工會」，屆時工會進入法律程序時將有實證控訴資方。

其次，工會表示，會員配合罷工行動合法罷工「不用請假」，也不需要醫生診斷證明，會員受工會法與勞資爭議處理法一切保障，批評資方擅自修改請假規則，更證明了資方的蠻橫與強勢。第三，在受脅迫所為的支援同意書，一年內都可以撤銷，一旦撤銷，原來的意思表示即溯及性歸於「無效」。

機師工會理事長李信燕表示，華航沒有要找工會談，反而是用種種方式干擾打壓，逼會員表態選擇工會或公司，令人心寒。她說，華航擅自修改請假規則，這種資方還可以相信？且法律層面華航根本無理可循，試圖混淆會員認知判斷，「試問，是這樣的蠻橫資方，不願顧及社會大眾權益，還是這些長期被打壓的飛行員身不由己？」

工會昨日也發送「罷工演練行動說明」簡訊給全體華航機師會員，以示罷工決心。簡訊內容提及，為了確實掌握會員的行動力與參與度，必須要先做一次或數次演練動作，當收到工會通知時，須於24小時之內回傳「檢定證」或「護照」照片給，並靜候通知，必要時配合演習行動。

華航回應，春節是所有人團聚的日子，關係到所有旅客以及其他員工安排好的行程，以及一年一度國人最期待的幸福時刻，盼工會與公司一同完成旅客疏運任務，使旅客大眾都可圓滿完成旅行計劃。華航同時仍秉持溝通誠意，願意隨時與工會繼續溝通協商。

機師工會昨日發送「罷工演練行動說明」簡訊給全體華航機師會員。圖／機師工會提供
機師工會昨日發送「罷工演練行動說明」簡訊給全體華航機師會員。圖／機師工會提供
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華航罷工機師
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