曾讓柯文哲預言失準 GIANT劉麗珠的「翻轉」人生

2019-02-03 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



當大陸這幾年興起「共享單車」風潮，香港、台灣、新加坡等城市陸續掀起共享便利，柯文哲曾預言「YouBike會被OBike消滅」。不過今年2019，號稱領先全球的大陸無樁共享單車「ofo小黃車」資產被銀行凍結，形同大陸共享單車經濟「氣數已盡」，還有港媒形容，共享單車故事已落幕。

當年被柯文哲指會被消滅的YouBike幕後推手劉麗珠，前年就以務實觀察，破解共享背後維管模式有極大成本負擔，也因這不失準眼光，讓巨大集團免於損失近億投資風險。

劉麗珠回想前幾年，當所有人去大陸考察都被共享經濟浪潮嚇到迷惑，只有她很清楚告訴大家「不可能」，甚至當時，大陸所有自行車工廠都只做共享單車，「根本沒人下高級車訂單！」連巨大都考慮是否要去投資ofo，當時她跳腳阻止！「YouBike柱樁才是自律神經，才是公共單車最正確、永續的作法！」

柯文哲預言失準，事後也證明「YouBike並沒讓OBike消滅」。劉麗珠分析，OBike不是被YouBike消滅，而是自己打敗自己，主因是無法管、加上車子無法維修、後端問題多，劉麗珠不僅預先看出共享單車神話會被人性黑暗面打敗，她也讓柯文哲心服口服，要讓北市公共單車政策，在YouBike基礎上推動YouBike2.0。

外人看劉麗珠，似乎過著隨時有驚喜意外的「翻轉人生」，2008年，被父親劉金標一聲令下，從23年全職主婦、醫生娘接下「自行車新文化基金會」執行長，劉麗珠以女性細膩觀察、超強執行力、「玩樂也學習」的「生活態度」，成功打造微笑單車、並帶動台灣自行車通勤、運動風潮。

甚至面對人生大事，劉麗珠跟丈夫認識三個月訂婚、六個月結婚，外人都驚訝，怎麼這個短就決定人生大事？但對這「翻轉」的驚喜，劉麗珠說，所有事快速決定前，她都已預先想清楚了，接著就是隨時開心、永遠正向，未來就會跟著能力來。