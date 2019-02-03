韓流掀高雄夜市旋風 台北寧夏夜市靠創新拚經濟

2019-02-03 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜的「韓流」旋風掀起高雄的夜市庶民經濟，攤販跟著韓國瑜跑帶動滾滾錢潮。其實北台灣的寧夏夜市，早已打造創新的夜市新經濟，讓65年老招牌的寧夏老夜市，依舊人潮絡繹不絕，幾乎是觀光客必遊，創新夜市新經濟的幕後推手，就是曾獲雜誌百大經理人MVP的寧夏夜市觀光協會理事長林定國。

「就點這個吧！」、「來一份!」傍晚6點不到，華燈初上的寧夏夜市，早已人聲鼎沸，隨處可見操著大陸口音的觀光客大啖美食小吃，吸引陸客來台逛寧夏，很大原因是寧夏夜市可以使用大陸支付寶消費。

林定國回憶4年前，大陸支付寶找上寧夏談合作，當時行動支付在台灣並不盛行，許多攤商甚至不曉得什麼是電子支付，但說服林定國與支付寶合作的誘因，就是支付寶願意在大陸幫寧夏夜市投入三千萬元行銷宣傳費。

林定國看準陸客商機，積極說服攤商，儘管一開始僅30攤願意配合，但隨著陸客越來越多，現在寧夏夜市可以使用支付寶攤商數超過百家，正因消費方便，寧夏夜市成為陸客到台灣必逛景點的第一名，更大大打開寧夏夜市在大陸的知名度，林定國說：「創造出龐大夜市觀光商機，其實支付寶看準的也是寧夏夜市陸客消費背後的大數據，等同是創造雙贏。」

林定國大膽創新，讓已一甲子老招牌的寧夏，不僅是全台最早禁菸的環保夜市；打造集小吃大成的「千歲宴」；林定國成功的行銷模式也讓夜市經營成為一門「夜市專班」學科，在國立臺北商業大學開課。

林定國回憶過往，寧夏夜市過去也曾經歷一段居民連署要求退場的抗爭，居民要求攤商退出寧夏路，正因經歷過那一段「不改變生存不了」的歲月，也讓寧夏夜市攤商有更強的凝聚力，讓推動創新阻力相對較小。