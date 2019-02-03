連假9天 陽光基金會籲：出遊前應拔插頭

2019-02-03 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



據消防署「全國火災次數、起火原因及火災損失統計表」指出，「電氣因素」長期高居火災發生原因前三名，陽光基金會呼籲民眾出遊前應注意居家環境安全，出門前記得拔掉家中電器插頭，關閉瓦斯總開關；入住旅館與搭乘大眾運輸交通工具時，也要多留意逃生口是否暢通，觀察滅火器的擺放位置，多一分注意，就能開心出遊、平安而歸。

該資料也顯示，107年共發生2972起電氣火警，平均每天就有8起火警是電器產品、電氣器材、電路配線及組件，因漏電、短路、過載、絕緣劣化等原因引起，顯示民眾平日仍需多注意用電相關常識，守護居家安全。

陽光基金會建議，出遊前應「拔」掉電器插頭，如電視、檯燈、熱水器、神明燈等，避免因積汙導電、電線走火所產生的電器火災，也可省下電費；「關」閉瓦斯爐與瓦斯總開關，確定無殘留火源，避免瓦斯漏氣而引發氣爆；也要「鎖」緊門窗，避免小偷趁家中無人唱空城時，趁虛而入。