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吳德榮：除夕全台有雨 初五北台灣恐急劇降溫

2019-02-03 08:20聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，除夕及年初一東北季風影響，中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有零星降雨；初二開始才會回到穩定天氣，但初五又有一波冷空氣南下，北台灣恐大幅降溫。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明兩天冷空氣減弱，各地天氣好轉、白天逐日大幅回暖，早晚偏涼。大氣穩定，西半部清晨及外島容易起霧，影響能見度；不利空氣中汙染物擴散，中南部空氣品質不佳。東半部偶有零星短暫雨的機率。

春節天氣，最新歐洲模式模擬顯示，除夕及年初一「東北季風」影響，水氣很多、中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有零星降雨的機率；冷空氣不多，北台灣因降雨仍感濕涼。年初二至初四東北季風減弱；天氣逐日回暖，早晚涼；西半部晴朗穩定，清晨及外島容易起霧、影響能見度；東半部多雲時晴，偶有局部短暫雨的機率、影響不大。

他說，最新模式模擬顯示，年初五、六南下的冷空氣，其抵達時間仍在初五，迎風面北部、東半部將轉為有局部雨；但其強度已大幅調強，大約為「強烈大陸冷氣團」等級，北台灣氣溫將急劇下降，中南部亦受影響。不過，因屬模式末期的模擬，仍會持續調整，宜續觀察。

中央氣象局表示，今天小年夜與昨天天氣類似，穩定溫暖，早晚偏涼，日夜溫差大，預計各地高溫都可以達到26度以上，中南部地區甚至來到30度上下，夜晚及清晨各地低溫約15至18度，局部地區甚至有機會因為輻射冷卻效應下探至13、14度，早晚出門還是多注意保暖。

氣象局說，今天東半部僅有零星降雨，西半部多雲到晴；今天西半部地區及金門、馬祖易有霧或低雲影響能見度，行車請注意路況，往返離島也請留意航班資訊。

除夕及初一全台有雨。聯合報系資料照
除夕及初一全台有雨。聯合報系資料照
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今天天氣穩定，但日夜溫差大。圖／翻攝自中央氣象局網站
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吳德榮氣象局
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