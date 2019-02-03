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酒駕害命 法務部：朝視同「故意殺人」方向修法

小年夜空品拉警報！一張圖說明台灣紅橘橘

2019-02-03 08:19聯合報 記者何定照╱即時報導

空氣品質拉警報！ 小年夜天氣好，風速偏弱，使得擴散條件不佳。今早7時全台共18站測站空氣品質呈紅色警示，38站橘色提醒，77個測站總共56站呈紅橘色，西半部幾乎淪陷。

根據環保署今早七時半測站資訊，雲林台西、雲林崙背、台南新營空氣品質最糟，雲林台西空氣品質AQI指標高達175，新北板橋也紅通通。

環保署提醒北部、中部、雲嘉南、橋頭及林園地區都是紅色警示，表示對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

環保署昨晚10時發布資料指出，今天高壓東移，風向轉為偏東南風至西南風，西半部清晨及夜間風速偏弱，汙染易累積，中南部地區因白天風場偏西南風，擴散條件轉好，有利細懸浮微粒濃度下降，空氣品質可望改善。

環保署提醒，除夕及初一（4至5日）鋒面通過及東北季風增強，可能伴隨輕微境外污染物南下影響台灣，影響程度視降雨強度而定。

初二至初三（6至7日）東北季風減弱，中南部地區風速轉弱，擴散條件不佳，汙染易累積；2至4日及7日西半部地區易有局部霧及低雲影響能見度。

環保署呼籲民眾，拜拜祭祖，心誠則靈，請大家在春節期間避免燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，出遊亦請多搭乘大眾運輸交通工具。

今天早上空品情況。圖/截自環境即時通App
今天早上空品情況。圖/截自環境即時通App
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空氣品質環保署新北
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