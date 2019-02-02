突襲醫院護病比？ 醫改會盼工會陪同稽查

2019-02-02 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



各級醫療機構「護病比」入法，新制將於5月1日上路，醫療改革基金會今質疑，入法的護病比規定與執行已久的醫院評鑑標準相同，既然過去超過9成醫院評鑑都過關，為何如今開始有罰則時，醫院卻要求延期緩衝，質疑過去評鑑可信度，要求未來衛生單位稽查時，應醫護相關工會成員擔任陪檢員。

醫療改革基金會發言人朱顯光說，「醫療機構設置標準」修正案早已於去年預告，原訂去年8月上路，但不料「護病比」入法消息一出，醫院經營者反彈，才延期至今。這樣一拖就拖半年，但「護病比」入法標準跟醫院評鑑明明一樣，評鑑都過關，為何要給醫院緩衝期。「又不是將標準提高至國際通用1：7，讓人懷疑過去評鑑有造假嫌疑。」

朱顯光指出，過去醫院評鑑委員多為醫院經營者、醫院大老，脫離第一線很久，甚至有「球員兼裁判」嫌疑，屢見評鑑結果過關，但勞檢卻發現不合格情形，分析其中原因所在，發現是因為勞檢要求基層醫護人員擔任陪檢員，才能發現勞權漏洞。