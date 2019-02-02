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空氣清淨機高階機種竄起 主打強力濾淨智慧管理

2019-02-02 21:53聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

近年空汙問題越來越嚴重，全台空氣品質經常陷入紅害、紫爆危機，不只室外空氣灰濛濛一片，讓人眼睛鼻子不舒服，經常被忽略的室內空汙問題其實比室外空氣汙染更嚴重5至10倍。但根據品牌統計，空氣清淨機在台灣家庭的滲透率其實才只有1成左右，比例極低，顯示許多消費者對於空氣污染對於人體健康的危害還不夠警覺。

雖然目前市場上主流空氣清淨機商品仍是萬元左右入門機種為多，看準消費者對於居家空氣品質愈來愈重視，近2年主打強大濾淨力、智慧連網功能、售價在2萬元以上的高階機種也愈來愈多，銷售成長也特別明顯，與入門機種相比甚至有翻倍的表現，趁著年終到手，正是入手好時機。

來自韓國，因為孔劉代言而特別受到矚目的Coway綠淨力空氣清淨機AP-1516D，除了將空氣清淨機結合循環扇功能，搭配特殊的出風口設計達成多重風向模式，可加速循環清淨之外，獨家抗流感草本加護濾網Green Hepa，主打可濾除99.97%空氣中過敏原等，運轉時超靜音，最低僅有21.6分貝，特別適合大坪數、過敏族，還有家有幼兒的家庭。

美國品牌Honeywell也在台推出全新專業權威系列新品超智能抗菌空氣清淨機HPA600BTW，外觀以強化鋼材、黑色霧面金屬外殼材質，呈現精品設計質感；內在搭載Dual Airflo超淨化四階段過濾系統，可水洗式前置濾網阻擋大顆粒灰塵及毛髮。從機身兩側快速進氣，層層過濾，再由上方出風，12分鐘即能快速淨化9坪大的空間，並採用DC直流馬達，省電又低噪音。

以往主打入門機種的3M，首度推出大坪數旗艦機，就一次把規格推到頂，新推出的3M全效型空氣清淨機不僅過濾速度超快，2分鐘即可產出2萬公升成人一日所需潔淨空氣量，更主打連甲醛都能吸附濾淨的厚切強效防護濾網，採用BMF微織熔噴技術製成的不織布，搭配與N95口罩相同的「靜電濾淨技術」，有效攔截並吸附空氣中的懸浮粒子。3個等級的濾網規格，可依照居家環境需求與預算別來選購。

飛利浦最新推出的奈米級抗敏空氣清淨機AC5659，除了主打適用15至25坪大空間，最小亦可濾除PM 0.003細懸浮微粒，濾除率高達99.97%，機身上的觸控面板與四色燈號顯示，還有可監測室內外空氣品質的App，都讓空氣品質掌握在手更安心。

而由專業醫師群協同開發、結合AIoT人工智慧物聯網技術的BRISE C600空氣清淨機，整合PM2.5、VOC氣體、溫度、濕度感測器共4種感應器，透過iCADR及HEPASmart兩項美國專利結合環境監控、機電運作及濾網壽命監測，搭配機身上的顯示螢幕與燈號，空氣品質狀況與過敏風險透過一目了然。

飛利浦奈米級抗敏空氣清淨機AC5659，官網特價28,888元，送濾網1組FY5...
飛利浦奈米級抗敏空氣清淨機AC5659，官網特價28,888元，送濾網1組FY5185＋FY5182。圖／飛利浦提供
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Coway綠淨力空氣清淨機AP-1516D，建議售價23,800元。圖／Cowa...
Coway綠淨力空氣清淨機AP-1516D，建議售價23,800元。圖／Coway提供
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Honeywell超智能抗菌空氣清淨機HPA600BTW，建議售價27,800元。圖／恆隆行提供
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3M全效型空氣清淨機有三種濾網選擇，建議售價27,990元～32,900元。記者徐兆玄／攝影
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BRISE C600空氣清淨機，建議售價26,800元，即將於1月底正式上市。圖／BRISE提供
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空氣清淨機空氣品質
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