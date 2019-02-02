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影／桃機X光防疫檢查上路 旅客通關不卡卡

2019-02-02 20:02聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

桃園機場今天推出非洲豬瘟防疫新作為，從上午10時起執行入境防疫檢查，航警局在第一、二航廈入境匯流點共四個區域設置16台X光機，對來自中港澳航班旅客沒有識別卡，必須進行手提行李檢查，一位旅客在經過檢查後發現攜帶肉製品，經勸導後立刻拋棄，現賺20萬元。

下午3點到4點是入境的尖峰，3點20分左右有三個班機抵達，大約913名旅客同時湧向動植物防疫檢查站，航警與防檢局立刻將檢查線全開，旅客相當配合排隊受檢，大約在20分鐘左右將全部旅客檢查完畢，平均一分鐘檢查45人，幾乎沒有耽誤到旅客的行程，只是部分非疫區的旅客忘了拿識別卡，只能花一點時間排隊接受檢查。

防疫指揮官農委會主委陳吉仲上午親自到現場視察並給予了90分的高分，陳吉仲表示，每一個人的檢查速度不超過15秒，可以讓旅客方便，防疫也可達百分百，X光機檢查站主要是宣導與檢查，在這裡棄置違規肉品不需罰款，等於是幫旅客省了新台幣20萬元，短短十幾秒鐘，卻可省下一大筆錢，相當划算。

機逃公司提醒，非疫區入境航班旅客，下機後請配合航空公司指引領取識別卡片，並於防疫檢查點繳回，即可快速通關，疫區來的旅客，為防疫非洲豬瘟，請勿攜入動植物產品，並請配合檢查。

桃園機場昨天開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊經由X...
桃園機場昨天開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊經由X光機檢查後才可繼續通關，下午三點是入境的尖峰時刻，同一時間有三個班機約913人湧向動植物防檢站，航警與防檢局四線全開，大約在20分鐘左右將全部旅客檢查完畢。記者鄭超文／攝影
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桃園機場昨天開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊經由X...
桃園機場昨天開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊經由X光機檢查後才可繼續通關，下午三點是入境的尖峰時刻，同一時間有三個班機約913人湧向動植物防檢站，航警與防檢局四線全開，大約在20分鐘左右將全部旅客檢查完畢。記者鄭超文／攝影
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非洲豬瘟陳吉仲桃園機場
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