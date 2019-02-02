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網路成癮邊緣兒 當心過了一個年就戒不斷了

2019-02-02 18:48聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

再過2天就是農曆春節，家戶齊聚拜年，每當農曆春節過後，診間就會出現網路成癮症的孩子，馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師，台灣專注力研究學會理事長臧汝芬說，過年期間是讓原本處於網路成癮邊緣的孩子，正式踏入網路成癮症，每天使用網路超過4小時，並出現情緒不穩症狀，家長恐怕就得注意，建議最好減少使用3C，多帶孩子增進人與人之間的關係。

網路成癮症就像吸毒一樣，一旦成癮就可能「不可逆」，最好的方法就是防堵成癮。臧汝芬說，過年期間，親朋好友登門拜年，當其中一對家長縱容孩子孩子無止盡玩手遊或是使用手機等，其他有意制止孩子的家長也可能會受限於家人的壓力，變得縱容孩子。

臧汝芬提醒，單純因為過年，使孩子馬上出現「網路成癮症」的機率不高，若孩子本身就屬於「網路成癮症邊緣人」，短短9天連假就可能讓孩子正式踏入網路成癮症的行列。

她說，孩子只要每天使用3C，包含電視、電動、手機等，總時數超過4個小時，每天持續，且已出現情緒障礙，如容易動怒、當家人制止遊戲時間就激烈反彈等，等於宣告出現網路成癮症的症狀。

很多大人會認為現代人幾乎每個人都是網路成癮症，使用時間都超過4個小時，臧汝芬說，網路成癮症對於腦部尚未完全且成熟發展的兒童、青少年們是一大傷害，成人腦部成長已完全成熟，能構成的傷害不及孩子，特別是孩子的人格發展，也會出現嚴重的阻礙。

建議家長，在春節期間，協助孩子規畫使用3C產品的時間，最多只能3個小時，建議分早中晚各，各1小時，平日上課期間則控制使用在1小時以內，呼籲年節期間，家長別把與孩子互動的時間都交給手機，仍要安排親子或親友之間的互動，家族聚會之餘，應有些戶外活動協助建立人際關係，才是對孩子最好的春節禮物。

她也提供年後收心操，開學前一周開始調整孩子使用網路的時間，過年期間可能凌晨才入睡，要開始要求晚間10點就得上床睡覺，遊戲使用時間也要恢復到正常，逐步調整，才能幫助孩子開學後恢復健康的校園生活。

過年期間，恐讓網路成癮症邊緣兒童，正式變成網路成癮症的患者。圖╱聯合報系資料照片
過年期間，恐讓網路成癮症邊緣兒童，正式變成網路成癮症的患者。圖╱聯合報系資料照片
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網路成癮春節3C
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