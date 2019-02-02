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台大院長任內最後一日 何弘能原來是這樣過

2019-02-02 16:35聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台大醫院前院長何弘能2月1日起退休並卸任院長，院長一職由台大醫院副院長陳石池代理半年，至7月31日止。何弘能1月31日當天雖低調上班，不辦歡送會，一早就將手機繳回；但有醫師表示，趕在下午何弘能看完婦產部最後一次門診前，婦產科同仁們一同寫了卡片、準備蛋糕給他切，並合照，一起溫馨紀念何弘能的退休。

台大婦產科醫師施景中，今天分享獲得何弘能院長卸任前簽名。

施景中講到，1月31日何上班的最後一天，他自己看了7個小時的門診，連廁所都沒時間去。直到下午門診時間快開始前，接到同仁通知，趕快一起為何弘能切蛋糕、合照，紀念這位老師、學者、院長的退休。

雖無其他紀念活動讓許多女同事扼腕，但場面溫馨，也為媒體解答何在台大醫院最後一天上班的樣子。

他說，上次說何弘能是他在台大20多年來碰到最好的院長，可能有人會不服氣。但說他是最帥氣、脾氣最好、沒有私心的院長，總沒有人會反對了吧？並笑說至少大部分女同仁們都贊成，他也會向何看齊，完美的典範。

●施景中臉書全文如下：

獲得何弘能院長卸任前簽名。

1/31日，何院長上班最後一天。看昨天新聞，媒體找他，但他一早就把手機交還醫院了，所以都是秘書室幫忙回。媒體問醫院，是否何院長會有榮退紀念會之類的紀念活動？秘書室轉達說，沒有。單純就是交回所有醫院的東西。

那一天，我看了7個小時門診，喝了幾口水，連廁所都沒時間去。下午門診時間快開始前，大家突然通知我，趕快到後面一起切蛋糕、合照，和大家一起紀念老師、學者、院長的退休。

如大家所看到的，這就是何院長在台大的最後一天上班。媒體想問想看的，就是這樣而已。許多女同事扼腕了，本來以為會有紀念活動，可以要求合照或簽名，但來不及了。

何教授在婦產部的辦公室，退休前兩天就已經清空，目前只有在實驗室留下一個小小研究空間（合法申請），因為他的博後研究員還在做研究。這比很多前院長和教授強太多了，退休教授占用辦公室實驗室一直是台大長久以來的問題，沒有人敢動，一直到好幾年前才逐漸有改善。

何院長前後曾在美國芝加哥進修4年多，當年是辭職身分前往，不然以台大的規定，帶職進修只能出去1-2年。他還以外國人身分，當選美國生殖免疫醫學會的理事長，真的很不容易。也幫當年總統女兒接生，但一點架子都沒有。

我當住院醫師時，總看他半夜辛苦來接生，任勞任怨，但隔天中午開會時，大家睡得一蹋糊塗，他總是可以保持清醒。現在的院長產生，多半是派系折衝之下的結果。何教授沒有人脈資源，身處內外兩大科之外，不求名利，但是老天總是不會忘記他。

上次說他是我在台大20多年來碰到最好的院長，可能有人會不服氣。但說他是最帥氣、脾氣最好、沒有私心的院長，總沒有人會反對了吧？（至少大部分女同仁們都贊成）

向老師看齊，完美的典範。

台大醫院前院長何弘能最後上班日，婦產科同仁利用空檔時間寫上卡片，為其換送。圖／取...
台大醫院前院長何弘能最後上班日，婦產科同仁利用空檔時間寫上卡片，為其換送。圖／取自施景中臉書
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台大婦產科醫師施景中，今天分享獲得何弘能院長卸任前簽名。圖／取自施景中臉書
台大婦產科醫師施景中，今天分享獲得何弘能院長卸任前簽名。圖／取自施景中臉書
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同仁們並準備蛋糕給何弘能切，並合照，紀念這位老師、學者、院長的退休。圖／取自施景...
同仁們並準備蛋糕給何弘能切，並合照，紀念這位老師、學者、院長的退休。圖／取自施景中臉書
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台大醫院施景中
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