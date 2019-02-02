台大院長任內最後一日 何弘能原來是這樣過

2019-02-02 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台大醫院前院長何弘能2月1日起退休並卸任院長，院長一職由台大醫院副院長陳石池代理半年，至7月31日止。何弘能1月31日當天雖低調上班，不辦歡送會，一早就將手機繳回；但有醫師表示，趕在下午何弘能看完婦產部最後一次門診前，婦產科同仁們一同寫了卡片、準備蛋糕給他切，並合照，一起溫馨紀念何弘能的退休。

台大婦產科醫師施景中，今天分享獲得何弘能院長卸任前簽名。

施景中講到，1月31日何上班的最後一天，他自己看了7個小時的門診，連廁所都沒時間去。直到下午門診時間快開始前，接到同仁通知，趕快一起為何弘能切蛋糕、合照，紀念這位老師、學者、院長的退休。

雖無其他紀念活動讓許多女同事扼腕，但場面溫馨，也為媒體解答何在台大醫院最後一天上班的樣子。

他說，上次說何弘能是他在台大20多年來碰到最好的院長，可能有人會不服氣。但說他是最帥氣、脾氣最好、沒有私心的院長，總沒有人會反對了吧？並笑說至少大部分女同仁們都贊成，他也會向何看齊，完美的典範。

●施景中臉書全文如下：