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3院8醫都沒看出X光片陰影 肺癌病患延誤治療過世

免等了！食藥署解禁 末期患者使用成癮性麻藥免再送審

2019-02-02 16:13聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

過去衛福部嚴格管制成癮性麻醉藥品，非癌末期患者若需使用成癮性麻醉藥品止痛，流程繁瑣。衛福部日前放寬管制，明訂「末期病人」使用成癮性麻醉藥品無須再向食藥署列報，讓包括癌症在內的所有末期患者皆有免於疼痛的權利，同步也將用藥同意權回歸給病患本人，不需由第2人同意。

免於疼痛應是基本人權，但有人痛到絕望卻無法緩解，調查曾顯示，有兩成非癌病患，曾經痛到想輕生。馬偕醫院麻醉、疼痛科暨疼痛治療中心主任林嘉祥表示，台灣對成癮性麻醉藥品管控比其他國家嚴苛，擔心藥物濫用，讓真正需要使用成癮性麻醉藥品的患者用不到，漸凍人就是一例。

1名漸凍症患者長期臥床出現肺水腫，成癮性麻醉藥有助於改善他的不適症狀，但由於漸凍人並非癌症患者，需會同精神科、麻醉科等，還要申請安寧療護會診確認後，才有機會使用，程序與公文往返都需要時間，即使通過，因疼痛需要再延長使用，又得重新走一番程序，常讓患者與醫師非常洩氣。

彰化基督教醫院麻醉部部長謝宜哲表示，依照程序，醫師認定患者需要使用成癮性麻藥後，得先向院內管制藥品委員會核定後，再將文件送交食藥署成立的管制藥品委員會，食藥署會再回函表達意見。未來放寬非癌患者的使用規定，相信可以讓患者得到很大的幫助，減少疼痛帶來的痛苦。

食藥署管制藥品科長何淑惠表示，除了非癌末期患者使用放寬，非癌症慢性頑固性疼痛病患延長用藥也回歸醫師臨床決定，食藥署僅針對新個案立案管理。這次修訂成癮性麻醉藥品管理使用，也配合安寧緩和條例，修改使用成癮性麻藥的同意書，過去簽訂同意書由家屬協助決定是否使用，現回歸病患自己決定。

成癮性麻醉藥品包括嗎啡、鴉片、可待因、吩坦尼等，分1到3級控管。避免成癮性麻醉藥品遭濫用，衛福部食藥署原本規定，除了癌末患者，其他患者若需連續使用14天或間歇使用3個月，累積超過28天者，需送交文件審核。但臨床醫師表示，公文往返費時，至少需要7到15天，無法即時紓緩患者疼痛。

成癮性麻藥管制嚴格，僅針對癌症患者較為寬鬆，食藥署宣布未來末期患者使用成癮性麻藥...
成癮性麻藥管制嚴格，僅針對癌症患者較為寬鬆，食藥署宣布未來末期患者使用成癮性麻藥無須額外送審。圖／聯合報系資料照片
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