自嘲面惡心善 衛福部長拍片宣傳專線

2019-02-02 16:21 中央社 台北2日電



衛福部長陳時中。 圖／聯合報系資料照片 鄧桂芬 分享 facebook 網路影音宣傳是趨勢，衛福部長陳時中在衛福部粉絲專頁獻出「第一次」。他自嘲面惡心善，可能不是民眾的菜，但會展現真誠。他的初體驗，就從介紹衛福部各專線開始。

衛生福利部臉書粉絲專頁2月1日公開陳時中新春宣傳影片，影片中他態度輕鬆自然，和主持人應答如流，並利用多種情境，如「過年發現親戚朋友被家暴」、「過年疑似流感或生病」、「路上發現街友」、「過年時覺得空虛寂寞冷，該何去何從？」藉機宣傳衛福部各類專線。

衛福部專線有暴力零容忍的保護專線「113」；防疫專線「1922」、有情緒困擾需找人傾訴的安心專線「0800-788-995」、查詢醫療院所開診資訊的健保專線「0800-030-598」、協助街友及福利詢問的「1957」。

陳時中說，衛福部專線很多，確實不容易記住，如宣傳多時的長照專線「1966」也有長照人員記不住。但專線可以協助民眾取得資源，民眾記不住沒關係，有需要的時候上網查詢，可以即時幫忙。

影片中，陳時中多半面無表情，但當主持人即興唱歌時，他才面露笑意；且在主持人哀怨過年沒人陪時，他還笑著拍拍主持人肩膀說「要多交朋友阿」，展現冷面笑匠式的幽默感。

陳時中日前受訪時表示，在網路用影片或直播宣傳是很重要的溝通工具，也希望透過親民的做法，讓民眾更了解衛福部政策。但他是「面惡心善」型，會展現真誠的個性，如果民眾願意埋單，他就常常露臉宣傳。

衛福部臉書小編受訪時表示，過去陳時中沒有用影片宣傳過政策，為求謹慎，拍攝時間敲了1.5小時。沒想到最後只用了不到10分鐘，拍一次就搞定，令人意外，且呈現出的感覺「也比之前想像的好」，未來還會做更多嘗試。