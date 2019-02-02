春節第一天上午 國道全線順暢

2019-02-02 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



本日為春節假期第1日，高公局指出，昨日全日總延車公里為101百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.2倍，與原預測值相當，其中南下為54.9百萬車公里，亦為年平均平日的1.22倍；本日0~5時總延車公里為7.5百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里的2.1倍。

高公局指出，本日上午國道全線路況大致正常，截至11時，國道全線總延車公里為33.3百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內，研判下午國1彰化路段、國3南投路段及國5南下南港系統至坪林路段可能會出現車多情形，建議假期間多使用公共運輸或改走替代道路。

另本日10時9分，國道1號南向199.7公里發生3小客車追撞事故占內車道，造成後方車隊回堵2公里，影響整體車流順暢，提醒用路人，行車務必留意前方行車狀況並保持安全距離，若發現前方車流車速明顯降低，可另開啟危險警告燈號，加強提醒後方車輛注意。