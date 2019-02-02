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影／28.7億威力彩得主力挺小農 發送菜頭、鳳梨花

2019-02-02 15:03聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

28.7億威力彩得主力挺小農、回饋民眾下午在飛來發彩券行，發送888顆菜頭、888顆鳳梨花給路過民眾，祝大家「好彩頭、旺旺來、好過年」。

28.7億威力彩得主力挺小農、回饋民眾下午在飛來發彩券行，發送888顆菜頭、88...
28.7億威力彩得主力挺小農、回饋民眾下午在飛來發彩券行，發送888顆菜頭、888顆鳳梨花給路過民眾，祝大家「好彩頭、旺旺來、好過年」。記者林伯東／攝影
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28.7億威力彩得主力挺小農、回饋民眾下午在飛來發彩券行，發送888顆菜頭、88...
28.7億威力彩得主力挺小農、回饋民眾下午在飛來發彩券行，發送888顆菜頭、888顆鳳梨花給路過民眾，祝大家「好彩頭、旺旺來、好過年」。記者林伯東／攝影
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