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「護病比」入法五月上路 工會批還是沒聽到基層的聲音

2019-02-02 13:49聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

衛福部醫事司1日公告修正「醫療機構設置標準」，將各級醫療機構護病比入法，新制將在今年5月1日上路。未來將以抽查方式檢視各醫院護病比，若未符合規定，將依法最高開罰25萬元，若屢次不改更可能面臨停業處分。但護師醫療產業工會卻不看好，新制仍不符合基層需求，甚至懷疑這只是在為2020大選拚政績。

依照新制規定，未來醫學中心急性、一般病床全日平均最低人力設置標準，為每一護理人員照顧人數僅能為9人以下，區域醫院及精神科教學醫院為12人以下，地區醫院及精神科醫院為15人以下。

醫事司司長石崇良表示，護病比未入法前，針對未達標醫院未有罰則，僅透過政府每4年進行一次醫院評鑑，要求醫院注意護理人力，另搭配健保獎勵措施。此次將護病比入法，未來不定期隨機抽查，接獲「吹哨者」通報時也會抽查，檢視各家醫院是否真的落實護病比。

另外，依新制規定醫院需每月定期公告前一個月的護病比，石崇良也表示，因應護理人員可能流動，若護理人員突然離職、請產假，導致護病比暫時不符合規定，也保留30天的補正期，讓醫院有時間重新填補人力。

護師醫療產業工會理事長陳玉鳳指出，工會支持「護病比」入法，但上有政策下有對策，新制雖規定以抽查方式檢視各醫院護病比，然而過往衛福部稽查都會事先通知，「真的是突擊嗎？」，認為這樣的不定期隨機抽查還是與定期評鑑一樣，讓醫院在稽查前有時間找齊護理人員，交出漂亮成績單後，再想各種理由解僱多聘用護理師。

陳玉鳳強調，若衛福部真的有心改善醫護人員工作環境，讓民眾能安心就醫，衛生單位在稽查、評鑑時，應比照勞檢規格，由醫護相關工會成員擔任陪檢員，否則再怎麼查也查不出違規，並要求衛福部盡快給出三班護病比制度的制定時程，否則護理人員工作環境將依然惡劣。

衛福部醫事司1日公告修正「醫療機構設置標準」，將各級醫療機構護病比入法，新制將在...
衛福部醫事司1日公告修正「醫療機構設置標準」，將各級醫療機構護病比入法，新制將在今年5月1日上路。圖／聯合報系資料照片
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衛福部醫護人員健保
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