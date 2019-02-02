親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

台南分屍案死者住處 竟是當年井口真理子分屍埋屍處

春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款必中

最難忘的除夕 老教授在安寧病房等我送他最後一程

2019-02-02 13:10聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

過年團圓時刻，有些醫護人員卻必須堅守崗位，在醫院裡照顧病人。向勞苦功高的醫護人員致敬，在小年夜出刊的元氣周報，訪問醫護人員，聊聊他們難忘的過年值班經驗，現在分享請大家先睹為快。

台大醫院安寧緩和醫療病房主任姚建安：

過年過節，有的病房會關、會減床，以便讓醫護人員有空休假過年，但安寧病房365天不關房。只是，年節通常是一道關卡，病人病況可能本來穩穩的，卻在年節前夕突然變差而往生。當病床空了，病房人力也不必排這麼多，醫護人員也能趁機休假去。

我還記得前年與太太及孩子約好，在除夕夜前夕登合歡山，沒想到計畫趕不上變化，才正準備要從醫院離開，突然接到一通內科教授來電，讓我不得不再回醫院一趟。

這名教授是我的老師，他不客氣說：「建安！你們團隊很不負責任！」讓我聽得一頭霧水，細問才知原來有一名台大老教授是老師的好朋友，因主動脈剝離住進加護病房一個月，並已判定腦死、接受安寧共照，但老師卻沒看到我現身。

事實上，我們安寧團隊的護理師已經在現場和家屬討論是否拿掉呼吸器了，但聽到老師嚴厲語氣，我只好打電話給太太，請她帶孩子們去玩，我雖然有一點遺憾，但還是留醫院看怎麼處理較為洽當。

意外的是，進加護病房就發現：「這名老教授我認識！」我每周會到台大保健中心看診一次，老教授都會過來跟我拿高血壓藥，順便聊天。他太太一看到我，就說：「我先生只看姚醫師您的診，他只要發現駐診醫師不是您，掉頭就走！」

聽到老教授如此肯定我，也只給我看病拿藥，內心覺得：「這是一種緣分啊！」老教授似乎在等我到來，讓我照顧他到最後，並為他撤除呼吸器。當時在我眼中，讓老教授圓滿離開，比與家人過年爬山更為重要。

除了老教授，另一位80多歲老媽媽白髮人送黑髮人的故事，也令我難忘。

當時這名老媽媽常來安寧病房探望41歲獨生子，兒子因頭頸癌末期，媽媽不只怪罪媳婦「剋夫」、「照顧不好」，每次來也嚎啕大哭：「我兒子怎麼命這麼不好啊！」哭聲大到整層樓的病房都能聽見，醫護勸也勸不了。

媳婦是病人的主要照顧者，但她為了不被婆婆罵，只要婆婆一出現就避開，婆媳幾乎「王不見王」。而病人每次看到媽媽和太太鬧彆扭，心情也十分無奈。

不過，這名病人在農曆初二時，呼吸血壓突然變差，我們也覺得他可能熬不過去了，為讓家屬有心理準備，趁某天婆媳及病人的孩子都在，趕緊將他們聚在一塊說明。

不意外，老媽媽一聽到噩耗又激動大哭，哭到眼睛腫得張不開。我趕緊說：「阿嬤妳這樣哭對兒子沒幫助的！」老媽媽終於睜開眼問：「為什麼這樣沒幫助？」我回：「兒子要聽的是祝福，聽到哭聲會捨不得妳，他也走不開。」

那次是老媽媽第一次沒哭，而且還跟著我們一起替病人念佛、求菩薩保佑。我看見「牽線」時機來了，同時也提醒她，媳婦照顧兒子很辛苦，如果真的不想要讓兒子有牽掛，婆媳關係一定要化解，彼此接納且和好相處，兒子才放心。

此外，我們也告訴媳婦，未來要好好照顧婆婆，先生才能安心。最後再對著病人說，媳婦答應照顧媽媽了，你可以放心，不要放不開。也許患者感受得到母親與妻子的關係破冰了，隔天安詳離世，回到佛祖身邊。

雖然那次過年老天帶走了這家的兒子，卻也圓滿了這家的婆媳關係。

病人教會我 團圓不該只在過年

照顧安寧病人這麼多年，我因有讓病人善終的職責，過年不一定能和家人多多相處，不過病人們教會我：家人團聚時間不應只在過年過節，而是要好好維持健康，珍惜平常能相處的時間，到了生命末期，與家人見面時刻也更顯珍貴。

民眾追求善終，但善終不是天上掉下來的禮物，平常就要有最壞打算，否則難以辦法達成。病人自主權利法上路不久，賦予有行為能力者能預立醫療決定，建議民眾在團聚時刻趁機和家人聊聊，少一點避諱，未來能多一分圓滿。

台大醫院安寧緩和醫療病房主任姚建安。　記者鄧桂芬／攝影
台大醫院安寧緩和醫療病房主任姚建安。　記者鄧桂芬／攝影
分享
台大安寧病房志工經常準備好料理，讓值班的醫護人員一飽口福。右二為姚建安醫師。　圖...
台大安寧病房志工經常準備好料理，讓值班的醫護人員一飽口福。右二為姚建安醫師。　圖／姚建安提供
分享
台大安寧病房醫護及志工每天都會奉茶給病人家屬，順道聊天問候。　圖／姚建安提供
台大安寧病房醫護及志工每天都會奉茶給病人家屬，順道聊天問候。　圖／姚建安提供
分享

醫護人員媳婦
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

脫單必看！全台5大月老廟 求桃花順道玩一波

2019-02-02 11:51

他檢舉老媽從大陸帶回豬肉？彰化防疫所：沒接獲通知

2019-02-02 10:44

「護病比」入法五月上路 工會批還是沒聽到基層的聲音

2019-02-02 13:49

急診護理長過年值班 家屬做這件事讓她落淚

2019-02-02 13:10

5歲萌警犬轉換「檢疫犬」 防豬瘟守護國民健康

2019-02-02 12:48

影／桃機旅客破15萬 X光檢查啟動 速度與防疫兼顧

2019-02-02 12:34

桃園機場開始實施全面X光機手檢

2019-02-02 11:30

連假首日上午國道車流順 估下午部分路段壅塞

2019-02-02 11:00

探班送早餐 林佳龍感謝郵差快捷全年無休

2019-02-02 10:19

高速公路拋錨中油提供免費拖吊服務 中油：純屬謠傳

2019-02-02 10:09

各級醫療機構不一樣 「護病比」入法5月1日上路

2019-02-02 09:39

過年團聚親友問感情事 同志朋友用這五招

2019-02-02 08:47

快檢查強制責任險是否逾期 一張罰單可抵3年保費

2019-02-02 08:07

奧客打罵員工 高鐵承諾逐案調查

2019-02-02 00:18

過年出遊防流感兩招：勤洗手、公共空間戴口罩

2019-02-02 00:07

台彩春節 總獎金加碼到8億

2019-02-02 00:05

春節出遊當心！日本、香港流感肆虐 東南亞、歐洲麻疹病例增

2019-02-01 23:57

非聽不可／安寧照顧．心理健康

2019-02-01 23:43

新年健康新願／懷念沒有空汙的童年

2019-02-01 23:43

卵巢癌口服新藥 降低復發風險

2019-02-01 23:43

健保藥價調降 6月恐有「換藥潮」

2019-02-01 23:42

科普好健康／淺談口呼吸：生活習慣 能夠凌駕基因嗎?

2019-02-01 23:30

大獎常客彩券行大盤點...大樂透頭獎周六晚獎金上看4億

2019-02-01 23:26

高醫團隊 進駐台東大武衛生所

2019-02-01 23:15

斜槓專業戶王偉忠自嘲人是很斜 但好像快槓不起來了

2019-02-01 22:07

王偉忠睽違5年出新書 書名《半減卻》你看懂了嗎

2019-02-01 21:33

陳時中視察花蓮醫療 籲民眾注意健康過好年

2019-02-01 20:15

她氣老公堅持蜜月去「墾丁」 網勸：這優點完勝日本！

2019-02-01 20:00

石二鍋開10年還要排2小時？網揭密：這杯才是本體！

2019-02-01 20:00

職災失智醫師蔡伯羌走失晚間尋獲 妻感謝各界幫忙

2019-02-01 19:48

患者小病衝急診 春節值班醫護年年翻白眼

2019-02-01 19:37

除夕夜魚刺插喉 這位耳鼻喉科醫師救了她

2019-02-01 19:30

美女醫師圍爐一半落跑 為了迎接除夕寶寶

2019-02-01 19:30

陳其邁暖男再現 蹲摸防疫犬喊「辛苦了」

2019-02-01 19:21

提供高速無線網路 故宮邀你打卡走春

2019-02-01 19:17

故宮肉形石前進澳洲 天地人為名展87組文物

2019-02-01 19:00

瘀青、燙傷都靠這鍋！阿嬤祖傳「乳白特效藥」 網讚：拌飯最佳

2019-02-01 18:13

不必搭機遠行 雲南之美就在佛陀紀念館

2019-02-01 18:10

有5個200萬頭獎的「金豬疊疊樂」 首個頭獎在新北刮出

2019-02-01 17:44
看更多

熱門文章

春節9天連假天氣、怎麼穿衣？一張圖秒懂

2019-02-02 07:35

連體嬰忠仁疑腦中風辭世 醫籲有4症狀快送醫

2019-02-01 15:01

慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31

編舞家張婷婷病逝 身後曝光網誌回顧人生辛酸

2019-02-01 16:38

春節懶人包！國道、門診、天氣資訊看這裡

2019-02-01 14:40

這是拍電影嗎？1939年的大和旅社原貌重現

2019-02-01 15:39

迎新春／這些事不能做！農曆過年禁忌盤點

2019-02-02 07:37

職災失智醫師蔡伯羌走失晚間尋獲 妻感謝各界幫忙

2019-02-01 19:48

看清楚！嘉義縣市及各鄉鎮市春節垃圾清運日程

2019-02-01 20:56

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-01 21:54

春節天氣多變 吳德榮：年初五、六恐有強烈大陸冷氣團

2019-02-02 07:22

4天增7例流感死亡 又見孩童發病3天死於H1N1腦炎

2019-02-01 14:50

影／台鐵區間車經礁溪車廂冒煙車 乘客：火燒車嚇人

2019-02-01 14:42

南崁交流道國1北上入閘道設專用道、防撞導桿 紓解車流

2019-02-01 14:16

大獎常客彩券行大盤點...大樂透頭獎周六晚獎金上看4億

2019-02-01 23:26

春節擲筊百萬轎車 黃金媽祖等你試手氣

2019-02-02 10:10

金豬年財富多！提升財運 正月一定要做這兩件事

2019-02-01 14:38

比照萬里隧道 北宜公路納入區間測速科技執法

2019-02-01 13:07

懶人包／量販超市福袋祭332萬休旅、10萬現金等大獎

2019-02-01 16:57

買整本刮刮樂虧錢 台彩：以一本計算中獎率不客觀

2019-02-01 15:46

陳其邁暖男再現 蹲摸防疫犬喊「辛苦了」

2019-02-01 19:21

今日星座運勢／水瓶展現自我得青睞 財富回收時刻

2019-02-02 00:00

除夕領的紅包初一再開！過年這樣走讓你今年都好運

2019-02-02 09:18

又見偉大母愛！ 母海豚背著孩子屍體游數日

2019-02-01 14:30

快檢查強制責任險是否逾期 一張罰單可抵3年保費

2019-02-02 08:07

看這裡！春節爬山這些山區步道手機有訊號

2019-02-01 15:43

連接土城、三峽捷徑！ 頂埔六號道路今通車

2019-02-01 16:13

台鐵區間車廂驚傳起火 乘客宜蘭頭城站等待換車

2019-02-01 14:20

他檢舉老媽從大陸帶回豬肉？彰化防疫所：沒接獲通知

2019-02-02 10:44

開心放假去！開工日摩斯請喝大冰紅、咖啡買一送一

2019-02-01 23:24

春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款中獎率100%

2019-02-02 13:23

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

家有同志親友 過年圍爐八撇步不當豬隊友

2019-02-02 08:55

美女醫師圍爐一半落跑 為了迎接除夕寶寶

2019-02-01 19:30

別讓祝融來圍爐 過年用火5件事不能「旺」

2019-02-02 09:00

王偉忠睽違5年出新書 書名《半減卻》你看懂了嗎

2019-02-01 21:33

春節出遊當心！日本、香港流感肆虐 東南亞、歐洲麻疹病例增

2019-02-01 23:57

最難忘的除夕 老教授在安寧病房等我送他最後一程

2019-02-02 13:10

影╱「金豬年」詐騙排行 這4生肖要特別注意別被騙

2019-02-02 10:47

今明回暖 除夕轉冷有雨

2019-02-02 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top