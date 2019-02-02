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春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款必中

急診護理長過年值班 家屬做這件事讓她落淚

2019-02-02 13:10聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

過年團圓時刻，有些醫護人員卻必須堅守崗位，在醫院裡照顧病人。向勞苦功高的醫護人員致敬，在小年夜出刊的元氣周報，訪問醫護人員，聊聊他們難忘的過年值班經驗，現在分享請大家先睹為快。

台北醫學大學附設醫院急診護理長陳家蓉護理長：

2017年的除夕夜，簡單在家吃完飯後，和剛返家的兄弟姐妹恰好在門口碰頭，互道新年快樂後，7點多就匆匆從家中離開準備回醫院值班。踏進急診大門，急診忙碌的情形與往常無異，門口多了些年節獨有的迎賓糖，應該是與平常最不同之處。

盤起頭髮換上制服，會議室內放著滿滿的食物，心想同事的家人應該是把家中最應景的年夜菜送來了，今年也如過往將跟同事們一起守歲了，準備好集資買樂透跟刮刮樂的錢，深夜時分再和同事們一起試試看手氣，看有沒有機會和幾年前一樣，刮中大獎，過年期間能替自己增添些壓歲錢。

過年的氛圍沒有環繞在心中太久，一輛救護車鳴笛聲到急診門口嘎然而止，一位60幾歲的阿伯因車禍送來急診，全身是血，傷口處理後，馬上送進開刀房，當時他身邊陪同一位40歲左右男子，原以為是阿伯的兒子，拿著手術同意書請他簽名，對方卻推託說，他是這位阿伯兒子的朋友。

好奇怪，怎麼是兒子的朋友？我告訴他開刀需要家屬同意，希望他能協助轉告，過不久，阿伯的兒子來到了醫院，卻匆匆忙忙地說「快，簽一簽我要走了。」那時候直覺地認為，這個人是怎麼回事？爸爸受傷卻趕著走，我有點嚴厲地對他說：「先生，你很急嗎？你爸爸都要開刀，開刀需要家屬陪同，一旦有任何狀況都需要你的同意」。

對於我的嚴厲，他有些驚慌失措，他說了聲不好意思，原來他剛從另一家醫院趕來……

長期旅居在美國的爸媽，特地在春節期間返國，兩老卻在晚間散步時發生車禍，媽媽被送到另一家醫院，已沒了心跳，他一個人沒辦法照顧兩邊，才請朋友幫忙。他一臉慘白著說：「我現在還得趕回去另一家醫院，媽媽可能不行了。」

我當時好愧疚，第一時間想替患者出氣，事實卻並非我所想像的，至今想到這件事，我仍會紅了眼眶。執業過程中，從病人、家屬身上學到太多，每年春節雖然需要值班，但看著來來往往的病人，特別是每年農曆年前，都會有一群長輩過不了年關，家屬難過失聲。

還記得曾經有位長輩，因腦出血不幸在除夕夜往生，家屬悲慟之餘，擔心醫護人員在年節協助處理往生者事宜，會影響醫護人員一整年運氣。家屬全身裹著大衣，佈滿皺紋的手拿著紅包給我，希望沖喜，我趕緊回絕，最後雙方彼此推辭，我只收下紅包袋，從家屬手中接過紅包袋時內心一陣酸溜溜的滋味湧上。我好感動，家屬在這般傷心的時刻，還替著醫護人員著想。

醫護人員雖然犧牲團圓飯、年節娛樂時間，但想到這群需要我們陪伴或是需要我們專業的人們，能即時盡一分心力，最後獲得更多的反而是自己；我身為急診人已逾15年，一直以「身為急診人為榮」。

過年前、初二後 心血管疾病的高峰

過年期間就診主要分為兩大族群，心血管疾病以及流感，心血管疾病患者會集中在兩大高峰，過年前以及初二之後，過年前常是急性的心血管疾病，如腦中風、心臟病等；其餘像是血栓或是心絞痛，多會在初二之後會湧現，主要是很多患者不希望在除夕或初一到醫院，當症狀發生時就忍著，忍到初二受不了才就診。

另外就是流感患者，年節接觸的親朋好友比往常多，加上年夜飯常不用公筷母匙，也會增加感染的風險，以及熬夜打牌，睡不好等原因都增加感染的機率。呼籲慢性疾病的患者，過年期間千萬別暴飲暴食，菜色仍要清淡，不應因為過年就飲食大亂，一旦出現不適的症狀，也別因為習俗而拒絕就醫，免得延誤黃金救援時間。其他民眾也應該要減少熬夜的機會，飲食少油、少鹽才能降低罹患其他疾病的風險。

北醫急診護理長陳家蓉接受專訪，談難忘的過年值班經歷。記者鄭清元／攝影
北醫急診護理長陳家蓉接受專訪，談難忘的過年值班經歷。記者鄭清元／攝影
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北醫急診護理長陳家蓉接受專訪，談難忘的過年值班經歷。記者鄭清元／攝影
北醫急診護理長陳家蓉接受專訪，談難忘的過年值班經歷。記者鄭清元／攝影
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北醫急診護理長陳家蓉接受專訪，談難忘的過年值班經歷。記者鄭清元／攝影
北醫急診護理長陳家蓉接受專訪，談難忘的過年值班經歷。記者鄭清元／攝影
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北醫急診護理長陳家蓉（左）接受專訪，談難忘的過年值班經歷。記者鄭清元／攝影
北醫急診護理長陳家蓉（左）接受專訪，談難忘的過年值班經歷。記者鄭清元／攝影
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醫護人員患者心血管疾病
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