5歲萌警犬轉換「檢疫犬」 防豬瘟守護國民健康

2019-02-02 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



為防堵非洲豬瘟，警政署保安警察第三總隊警犬隊，2周前從警犬分隊遴選出8隻警犬，展開檢疫犬培訓工作，未來將投入國境線協勤防疫，共同守護國民健康，目前已有2隻拉布拉多警犬透過聞嗅訓練，能正確找出藏匿在手提行李箱內的醃製肉品。

保三總隊高雄警犬分隊，米色的Coach和黑色的Funky今年5歲，原本都是警犬隊的緝毒犬，因拉布拉多犬種較適合檢疫工作，從警犬隊脫穎而出，經由2周的檢疫犬培訓，指導牠們從熟悉標的毒品，轉向「醃製肉品」，未來2周將持續培訓，增強穩定性後，即能協助從事檢疫工作。

行政院長蘇貞昌1月15日上任後，第一天就到桃園機場視察非洲豬瘟防疫措施，隨後保三總隊立即著手培訓檢疫犬，經遴選8隻現役警犬，分2梯次進行檢疫犬轉換訓練，目標在1個月內培訓完成2隻檢疫犬，未來3個月內完成其餘6隻訓練。

保三總隊指出，為了讓檢疫犬熟悉手提行李的查驗流程，以實境模擬方式，選定入境旅客最容易攜帶的「醃製肉品」作為訓練標的，將肉品藏在手提行李箱內，反覆練習嗅聞訓練。

保三總隊表示，檢疫工作雖非警察權責，但非洲豬瘟防疫是國家迫切課題，與農委會動植物防疫檢疫局合作，加速完成培訓工作，使警犬能在國境線上共同守護國民健康。