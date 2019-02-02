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影／桃機旅客破15萬 X光檢查啟動 速度與防疫兼顧

2019-02-02 12:34聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

春節九天連假今天開始，桃園機場旅運量突破15萬人次再創新高，根據桃機航班運量整點人數預報統計，今天天入境有70842人、出境有74145人、再加上轉機6068人，總計151073人，另外桃機上午開始實施入境防疫全面X光機檢查，桃機請旅客務必配合檢查。

桃機上午八點到十點是出境的尖峰時刻，根據預報約有12834人準備出國，桃園機場依據「航班運量整點預報人數系統」預作準備，出國旅客雖多，但是有自動報到、行李自動托運與自動查驗通關系統的支援，加上安檢線全開，通關速度比往年順暢，旅客表示，從報到、安檢、證照查驗到進入管制區，大約只要半小時。

在入境方面，防疫局推出非洲豬瘟防疫新作為，桃機在上午10時起執行入境防疫檢查，航警局在第一、二航廈入境匯流點共四個區域設置16台X光機，對來自中港澳航班旅客進行手提行李檢查，一位旅客在經過檢查後發現攜帶肉製品，經勸導後立刻拋棄，現賺20萬元。

防疫指揮官農委會主委陳吉仲上午親自到現場視察並給予了90分的高分，陳吉仲表示，每一個人的檢查速度不超過15秒，可以讓旅客方便，防疫也可達百分百。經過記者現場實測，人多的時候檢查時間大約在1分半以內，比起以前人工手檢的7分鐘，還是快上許多。

陳吉仲也指出，X光機檢查站主要是宣導與檢查，在這裡棄置違規肉品不需罰款，等於是幫旅客省了新台幣20萬元，短短十幾秒鐘，卻可省下一大筆錢，相當划算。

機逃公司提醒，非疫區入境航班旅客，下機後請配合航空公司指引領取識別卡片，並於防疫檢查點繳回，即可快速通關，疫區來的旅客，為防疫非洲豬瘟，請勿攜入動植物產品，並請配合檢查。

桃園機場上午10點開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊...
桃園機場上午10點開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊經由X光機檢查後才可繼續通關。記者鄭超文／攝影
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桃園機場上午10點開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊...
桃園機場上午10點開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊經由X光機檢查後才可繼續通關。記者鄭超文／攝影
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園機場上午10點開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊經...
園機場上午10點開始正式實施全面X光機手檢，來自疫區的旅客沒有識別卡，必須排隊經由X光機檢查後才可繼續通關，農委會主委陳吉仲（左）前往視察，並親自勸導一位民眾拋棄肉品。記者鄭超文／攝影
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桃機今天再現人潮，根據桃園機場預計，今日旅客量總人數約151073人，上午第一航...
桃機今天再現人潮，根據桃園機場預計，今日旅客量總人數約151073人，上午第一航廈民眾排隊等候出境檢查。記者鄭超文／攝影
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桃機桃園機場非洲豬瘟春節疫情
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