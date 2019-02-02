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脫單必看！全台5大月老廟 求桃花順道玩一波

2019-02-02 11:51聯合報 記者羅建怡╱即時報導

全台網友票選最靈驗的月老就在萬華龍山寺。圖／翻攝自台北市交通部觀光局官網
全台網友票選最靈驗的月老就在萬華龍山寺。圖／翻攝自台北市交通部觀光局官網
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情侶們開春後的第一個放閃機會，就是2月14日的西洋情人節，即將在春節連假後到來；單身族與其宅在家裡跟自己度過，到不如收拾行李，跟旅行談場快閃戀愛吧！

根據Airbnb統計，今年情人節及其相鄰周末的全球訂房量中，獨自旅行的旅客人數成達到2018年的3倍之多，而台北市更是榮登單身者的全球前20大旅遊勝地，成長超過120%以上。以下，盤點全台5大月老廟之外，也不妨藉此機會與閨蜜好友一起規劃尋覓桃花之旅吧。

霞海城隍廟位於老台北城最熱鬧的迪化街中心。圖／翻攝自台北霞海城隍廟官網
霞海城隍廟位於老台北城最熱鬧的迪化街中心。圖／翻攝自台北霞海城隍廟官網
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台北─龍山寺霞海城隍廟

全台網友票選最靈驗的月老就在萬華龍山寺，每日湧進成千上萬的單身信眾祈求愛情；人氣不亞於龍山寺的大稻埕霞海城隍廟則位於老台北城最熱鬧的迪化街中心，祭拜月老之餘，別忘了到附近尋訪古蹟感受復古風華。

南投─日月潭龍鳳宮月下老人祠

原先位於日月潭中央拉魯島的月下老人亭在921大地震後坍毀，南投縣政府便將之遷移至日月潭北岸的龍鳳宮內祭祀，成為中部月老信仰重鎮。拜過月老後，也千萬別錯過日月潭的湖光山色！

台南─大天后宮、台南祀典武廟

台南除了有台灣史上的重大意義、以及各式各樣好吃到欲罷不能的美食之外，還有興盛的文創產業。大天后宮位在赤崁樓斜對面的巷子內，來此一遊還可順道參觀明鄭時期最重要的堡壘。祀典武廟的月老據說能解決單相思愁、更能斬斷爛桃花。另外，台南的大觀音亭及重慶寺也都有號稱靈驗的月下老人，為單身所苦的各位不妨去台南走一遭，四間都試試看！

霞海城隍廟日月潭龍山寺
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