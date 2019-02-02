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過年搭車出遊 暈車藥正確吃法報你知

2019-02-02 11:18聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

春節9天連假開始，好天氣正是出遊好機會，但不少民眾怕暈車掃興。藥師提醒，口服劑型暈車藥建議出發前30至60分鐘服用，貼片型暈車藥則至少要在出發前4小時就必須貼在身體無毛髮處。每種藥品效果持續時間不一，間隔多久服用，使用前一定要看清楚說明書，已免服用過量傷身。

年輕藥師協會理事長、社區藥局藥師陳宜萱表示，暈車藥防暈原理是減少前耳庭敏感，常見成分是抗組織胺劑，有止吐效果。另一種常見成分是東莨宕鹼，是一種抗膽鹼刺激性藥物，有抑制前庭敏感反應及嘔吐效果，市面上有貼片產品。

陳宜萱提醒，有些暈車藥品會添加咖啡因，減少嗜睡症狀，所以使用後應避免再喝含咖啡因的飲料，以免引發心跳加速、神經緊張、失眠等症狀。

陳宜萱說，因抗組織胺及東莨宕鹼最常見的副作用是嗜睡、口乾舌燥等，因此，開車者如也想服用暈車藥，一定要和藥局藥師討論。另外建議有青光眼、攝護腺肥大的患者，最好降低劑量或避免服用，孕婦及哺乳媽媽則是一律建議不要服用。

其實也是有不吃藥防暈車的妙計，陳宜萱建議，行前睡眠充足，不要抽煙都可以減少暈車發生機會。另外，不要因為怕吐而空腹搭乘交通工具，這樣反而容易因胃腸蠕動，加深想吐的感覺，行前可先吃少許東西。若搭乘工具艙內空氣差，最好到空氣清新處，也能改善頭暈想吐的情形。

不少民眾怕暈車掃興，藥師提醒，口服劑型暈車藥建議出發前30至60分鐘服用。聯合報...
不少民眾怕暈車掃興，藥師提醒，口服劑型暈車藥建議出發前30至60分鐘服用。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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