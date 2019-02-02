過年習俗／客家人初一第一餐吃素齋 越南過年吃粽

2019-02-02 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



●客家人 初一第一餐吃素齋

「百節年為首」，客家人視過年為一年中最隆重和歡樂的節日，很早就開始準備過年，客家人過年有哪些習俗呢？健行科大工學院材料學程兼任助理教授、客家詩人李源發說，客家人慎終追遠，過年最主要的就是祭祖，「年30」（除夕）一定要用三牲「敬阿公婆」。客家人自古以來就有「勤儉持家」的風氣、和戒殺生的慈悲觀念，所以在年初一，一年頭一日第一餐不吃酒肉，也就是吃「素齋」。

「每一個房間只要有門就是有神，一定要『上紅』。」李源發說，年30傍晚之前，一定要貼「紅」，這是古時候傳下來的習俗，像是福、祿、壽；雞舍、豬舍也要貼上「六畜興旺」的紅條幅，「把家裡面裝扮一下，比較有新的氣象。」

團圓飯的必備菜是「芥菜」，有長年菜之稱，還要蒸年糕，請親戚朋友「嘴巴吃甜」。年30晚上，小朋友都很高興，因為可以領壓歲錢。

李源發回憶小時候，家裡池塘的水到過年前，水都會放得比較低，因為一年來養的魚要賣，順便留一些做菜。他家裡人丁旺盛，有60多個人，所以過年一定要殺雞殺豬，「殺一頭豬都是上百斤的」。他說，客家人講求面子，要送給老丈人、丈母娘很豐富的肉。

李源發說，年初一的第一餐是吃素不吃肉，因為過去顛沛流離，強調「不忘本」、要過著勤儉的生活，現在大概只剩下老一輩還留著這個傳統。

●越南過年吃粽子、準備五果盆

來自越南、印尼的新住民，國情不同，年節習俗也各異。越南新住民二代蔡宇傑說，越南的過年習俗有：插花（北越桃花，中南越黃梅花）、準備「五果盆」（五種水果擺上盆、放神龕表福氣，常見是香蕉、柚子、佛手果、西瓜、橘子、柳丁、蘋果等）。

越南在歷史上曾經受過中華文化的影響，也有農曆過年。但更特別的是，有別於華人端午吃粽，他們過年可是吃著粽子呢。蔡宇傑說，越南過年吃粽子，有方粽和圓粽，這是為了紀念越南的祖先雄王。

印尼新年過的是伊斯蘭教的齋戒月，齋戒月後常吃的是黃薑炸雞、辣醬炸蝦等。齋戒月結束後，便是開齋節的到來。開齋節類似台灣人過農曆年的大年初一，所有親戚聚集很熱鬧，還與娘家婆家一起過年，不像台灣習俗，過年不能回娘家。

此外，印尼華人如果收到親友的紅包，紅包袋不敢亂丟或轉送，就怕會把好福氣丟掉，因此才以紅包袋做成燈籠，成為印尼華人的春節習俗。

●原住民族跨年祭典 普遍在夏天

一般來說，農曆春節為漢人與非原住民族群俗稱的過年，而原住民族的跨年祭典普遍在夏天，各族都有自己獨特的祭典。

例如：布農族的「射耳祭」（以箭射獸耳禱求獵穫豐收）與「小米祭」；賽夏族每二年舉辦一次「矮靈祭」；達悟族的「飛魚祭」；排灣族人每五年舉辦一次「五年祭」，每年舉行「豐年祭」；阿美族的「豐年祭」與「海祭」。此外，卑南族重要的祭儀有「海祭」、男性的「猴祭」及女性的「鋤草祭」等。拉阿魯哇族相信祖靈依附在收藏的貝珠中，因而有「貝神祭」；鄒族則有「戰祭」、「收穫祭」。

原住民族傳統祭儀就如同漢人的農曆新年，每年部落傳統祭典一到，在外求學及工作的遊子，都會返家參加祭典。但以漢人文化為主流的台灣社會，原住民族歲時祭儀放假日幾乎不被重視。