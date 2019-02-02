連假首日上午國道車流順 估下午部分路段壅塞

2019-02-02 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



今天是春節9天連假的第一天，清晨過後陸續出現車潮，不過車流大致平順。高公局預估，今天下午國1新竹系統、彰化系統，和國3南投風景區路段恐有些壅塞，預估今日全日交通量為110百萬車公里；高公局說，大致上今、明、後這三天分散了車流，國道都不至於過度擁擠。

高公局科長蔡明哲說，今天國道大致順暢，明天狀況應該也會跟今日差不多，因為從今天到除夕還有3天，分散了返鄉的車潮。高公局預估今日下午14時至16時，國3南下烏日往霧峰路段較為壅塞，車流量將為平常3倍，明天則有五大重點壅塞路段，包含國1南下10時到12時楊梅往新竹系統、10時到12時彰化系統往埔鹽系統；國3南下10時到12時三鶯往關西、14時到16時烏日往霧峰；國5南下10時到12時南港系統往坪林，車流量都可能是平常的3倍。

高公局表示，連假期間交通需求大，特定方向交通需求甚至高出平日2倍，部份壅塞瓶頸路段行車時間亦會高出平時3~6倍。高公局已針對假期實施相關疏導措施，包含9天連假皆為單一費率，深夜0時至5時全線暫停收費，新竹系統至燕巢系統通行費率8折收費，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行，國5宜蘭至頭城北上路段視交通狀況機動開放路肩，並針對國1和國3共10個重點路段實施精進式匝道儀控。

在鐵路疏運部分，台鐵局統計昨日運載量為68萬6560人次，班次數967班，預估今日有67萬9762人次。台鐵局表示，過往春節期間疏運人次曾達到逼近單日100萬高峰，但今年連假較長，評估鐵路疏運大致平穩順暢。

台灣高鐵於連假期間單日旅客人次最高有29萬，平常周末約18萬。昨日旅客人次有20.9萬，算是平順的狀況。台灣高鐵評估，9天連假有比較長的準備期，分散了南下人潮，陸續到後天除夕應該都還有一些疏運量，因此不會那麼擠。