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他檢舉老媽從大陸帶回豬肉？ 彰化防疫所：沒接獲通知

2019-02-02 10:44聯合報 記者劉明岩╱即時報導

有一名自稱住在彰化市眷村太極新村外號「Ｔ董」網友，昨天在PTT發文，指他媽媽從大陸浙江回來，沾沾自喜地說：「我帶了豬肉回來給大家」，由於台灣防堵非洲豬如臨大敵，這件事把他「氣到快爆炸」，「為了滷肉飯」，他大義滅親向防檢局檢舉。不過，彰化縣動物防疫所所長董孟治說，到今天上午為止，還未接獲防檢局通知，懷疑是否真實。

「Ｔ董」說，他媽媽前幾天從大陸浙江省回來，昨天聊FaceTime時很是得意：「我帶了豬肉回來給大家」，由於豬瘟風波讓台灣防疫如臨大敵，他一聽只覺得錯愕，連忙表示這是違法的，只要抓到就是20萬元罰款。但他媽媽回以「我不知道啊！」、「不然是要我怎樣？」、「沒人跟我講啊！」、「我去死好不好？死了你就滿意了吧！」

他認為，他媽媽她返台後的態度來看，根本不在意防疫，還很開心說「拿在手上就過海關了」，讓他相當無奈，「碰到這種事我能說什麼呢，好歹也是自己母親，唉。」他質疑蘇貞昌院長要求的「疫區旅客須100%抽查手提行李」沒有完全落實。

文章貼出，引來鄉民熱烈討論，有人建議他「大義滅親去檢舉」，有人建議他「直接檢舉罰20萬」、「把豬肉寄到防檢局，最好拿去銷毀」等，也有質疑「海關防疫是做假的」、「只是口頭問一下」，但也有人認為防疫如此吃緊，政府又大力宣導，懷疑此文的真實性，根本是假消息，甚至自稱是外省第二代，藉著非汌豬瘟兩造關係緊張之際，製作族群對立。

「Ｔ董」說，每次只要指正媽媽缺失都會被反嗆，「我是為了滷肉飯，跟父母無關。」經過熱心鄉民陸續提供電話、防疫局粉絲團等資訊，他在昨天傍晚5點表示決定大義滅親，打電話給防檢局，防檢局人員回覆「把豬肉製品寄到各縣市分局就可以了」，他還告訴家人說：「防檢局人員說不會罰，你放心，我來處理。」

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，獲知網路有此一訊息，但從昨天到今天上午，根本就沒接獲防檢局通知，網路的消自真真假假的，像前陣子網路喧騰一時「坐桶子」偷渡的新聞，最後還是查無實據，而防疫所人員不是司法警察，無法去查IP，建議如真有其事，還是密閉後，寄到防檢局銷毀。

T董自稱是外省第二代，自爆他媽媽從大陸浙江帶回豬肉，由於台灣防堵非洲豬如臨大敵，...
T董自稱是外省第二代，自爆他媽媽從大陸浙江帶回豬肉，由於台灣防堵非洲豬如臨大敵，這件事把他「氣到快爆炸」。記者劉明岩／翻攝
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T董自稱是外省第二代，在網路自爆他媽媽從大陸浙江帶回豬肉，引來鄉民熱烈討碖。記者...
T董自稱是外省第二代，在網路自爆他媽媽從大陸浙江帶回豬肉，引來鄉民熱烈討碖。記者劉明岩／翻攝
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T董自稱向防檢局檢舉他媽媽從大陸浙江帶回豬肉，得到防檢局人員回覆「把豬肉製品寄到...
T董自稱向防檢局檢舉他媽媽從大陸浙江帶回豬肉，得到防檢局人員回覆「把豬肉製品寄到各縣市分局就可以了」。記者劉明岩／翻攝
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海關滷肉飯
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