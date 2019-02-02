探班送早餐 林佳龍感謝郵差快捷全年無休

2019-02-02 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



春節連假首日，交通部長林佳龍今日早上到中華郵政公司台北郵局的快捷郵件科，準備早餐慰勞假日執勤的基層同仁。

交通部轉述林佳龍的話表示，今年過年期間，原本中華郵政公司想要請更多同仁加班，幫民眾遞送更多郵件和貨物，不過有基層同仁認為影響休假，因此他也請郵政公司董事長魏健宏加強勞資溝通，不要勉強同仁，希望讓大家上班好好上班，輪休的同仁就好好休假陪家人。

林佳龍為今日在台北郵局快捷科數十位執勤、出勤的同仁準備早餐，逐一握手致意。交通部表示，林佳龍感謝魏董事長及陳總經理，規劃的很好，兼顧了同仁的休假權益和為民服務的工作，特別是快捷的部門，大家全年無休。他說，要代表政府再次感謝同仁的辛勞，並期許郵政公司利用通路和據點的優勢，未來除了提供更優質的物流的服務，也能與時俱進，開發更多例如長照、長者關懷及愛鄰守護等多元的服務。

此外，日本青森縣知事三村申吾要寄到交通部給林佳龍的國際快捷信件，昨晚正好送抵台北郵局，郵務人員就請部長當場簽收；交通部表示，三村申吾知事是林佳龍的日本好友，在林佳龍擔任台中市長期間，三村知事多次造訪台中，兩人互動頻繁，並推動台日文化、觀光及行銷台日農特產等多項交流互惠，林佳龍笑說，三村申吾知事是非常幽默開朗的老朋友，在春節前收到他捎來的祝福，非常感動。