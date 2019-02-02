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大陸冷氣團減弱 白天回暖日夜溫差大

2019-02-02 09:47中央社 台北2日電

中央氣象局表示，今天大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏涼冷，白天將明顯回暖，各地高溫都在攝氏23、24度以上，水氣偏少情況下，各地大多為多雲到晴，只有花東有零星短暫雨。

氣象局指出，今天各地清晨仍偏涼冷，中部以北及東北部低溫只有13到15度，南部及花東則約16到18度，白天隨著風向逐漸轉為偏南風，天氣將明顯回暖，各地高溫都在23、24度以上，西半部更可以來到26至28度，日夜溫差較大，請留意日夜溫度變化，調整穿著。

降雨方面，氣象局表示，台灣各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨，明天午後西半部地區也有零星短暫陣雨。

氣象局表示，除夕（4日）鋒面通過及東北季風增強，初一（5日）受東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

初二（6日）東北季風稍減弱，氣溫回升，到初四（8日）都是多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象局提醒民眾，今天東半部有長浪發生的機率，海邊活動仍請注意安全；今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有霧或低雲影響能見度，行車請注意路況，往返離島也請留意航班資訊。

氣象局高溫
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